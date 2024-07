Cuneo, dopo il “caso Acda” si cerca un “rattoppo balneare” per salvare la maggioranza

Dopo la vicenda di ieri a proposito dell’elezione del nuovo cda dell’Acda la politica cuneese è in subbuglio. All’indomani di quanto successo - a dispetto dell’esito unanime della votazione - pare che non tutti i sindaci avessero capito che la non designazione di Beppe Delfino nel Cda avrebbe comportato la sua non riconferma come amministratore delegato.



Sta di fatto che ora la frittata è fatta e le conseguenze politiche ricadono interamente sul municipio di Cuneo. Si tratta di capire se e in quali termini si troveranno margini per ricomporre una maggioranza sempre più precaria.



Centro per Cuneo – dopo l’affronto (tale viene considerato) fatto al suo coordinatore, Delfino - non potrà non prendere atto di quanto successo. “È il segnale – lasciano trapelare i centristi civici che comunque non rilasciano per il momento dichiarazioni ufficiali - che questa maggioranza ha i giorni contati”. Basterà alla sindaca Patrizia Manassero ricordare, ancora una volta, che si tratta di una maggioranza “programmatica” e che un rattoppo compensativo lo si può sempre trovare?



In realtà – al di là dell’episodio in sé – le divergenze che vanno accentuandosi sono di natura politica. Può un capoluogo di provincia qual è Cuneo permettersi una maggioranza di governo che per una metà sta col centrosinistra e per l’altra col centrodestra? La sindaca farà di tutto per trovare un “tacun” balneare ma nel suo partito, il PD, così come negli altri due gruppi di centrosinistra, l’insofferenza nei confronti del Centro per Cuneo ha raggiunto livelli di guardia.



Per contro, i centristi possono ritirare l’appoggio alla sindaca per uno sgarbo fatto al loro uomo di punta?



Chi rompe paga e i… cocci sono suoi. Questo lo sanno a sinistra come al centro. La destra guarda e, per ora, non favella