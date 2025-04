Savigliano, all’esame del Consiglio le nuove tariffe della Tari (tassa rifiuti)

È stato convocato dal presidente Piergiorgio Rubiolo per mercoledì 23 aprile alle ore 19 il Consiglio comunale di Savigliano.

In apertura di seduta verranno riportate in discussione due interpellanze e un’interrogazione, già state inserite all’ordine del giorno del precedente Consiglio, ma che, per ragioni di tempo, non avevano potuto essere esaminate.

La prima, presentata dal consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia Maurizio Occelli, riguarda lo stato dell’arte della piscina comunale.

Un’altra, prima firmataria Giorgia Seliak di “Spazio Savigliano”, riguarda la Casa della Comunità che l’AslCn1 deve realizzare. Un tema che è stato portato di recente alla ribalta dal circolo Pd saviglianese a proposito dei ritardi che si stanno registrando nella sua realizzazione.

Una terza interpellanza, proposta dal consigliere di Spazio Savigliano Giacomo Calcagno, interessa la situazione delle precarie condizioni in cui versa il percorso ciclabile di viale Marconi.

All’ordine del giorno anche una variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e un aggiornamento al documento unico di programmazione, insieme all’approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario comunale 2024.

Previsto l’adeguamento della Tari (tassa sui rifiuti) per il 2025, anno in cui sarà affidato dal consorzio Sea il nuovo appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e che – come annunciato – porterà con sé un considerevole aumento dei costi. Contestualmente a questo, anche l’approvazione e le modifiche al regolamento comunale per la stessa Tari.

Infine, un ordine del giorno di condanna delle dichiarazioni del sindaco di Valdieri sulla Resistenza e la lotta di Liberazione, presentato dalla minoranza di centrosinistra “Spazio Savigliano”, che non mancherà di far discutere.