Beinette, dimissioni per il consigliere Francesca Bertone: "Ringrazio tutto il consiglio per il lavoro fatto insieme"

Saranno oggetto del consiglio comunale che si terrà questa sera, mercoledì 23 aprile, le dimissioni del consigliere del Comune di Beinette, Francesca Bertone.

Motivi personali alla base della scelta che sarà ufficializzata nel corso dell'assemblea cittadina.

"Quando ho accettato la proposta di candidatura - spiega Bertone - pensavo di riuscire a far fronte a tutti gli impegni, conciliando lavoro, famiglia e vita amministrativa. Purtroppo in questi mesi, mi sono resa conto che non mi era possibile dedicare il giusto tempo e impegno al ruolo di consigliere, quindi, anche per serietà e rispetto nei confronti dei colleghi di amministrazione, ho scelto di rinunciare all'incarico.

Ringrazio il sindaco, Lorenzo Busciglio, tutto il consiglio comunale per il cammino fatto insieme ed Emmanuela Boggero con la quale abbiamo seguito il settore dei servizi scolastici, ambito interessante e stimolante. Con rammarico prendo questa decisione, ma ci tengo a sottolineare che dobbiamo essere grati a tutti coloro che scelgono di mettersi a disposizione per la comunità, svolgendo attività amministrativa nei comuni del territorio".