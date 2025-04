Il Consiglio comunale di Bra chiamato a discutere il rendiconto 2024

Il Consiglio comunale di Bra tornerà a riunirsi nella sala Achille Carando del Palazzo municipale lunedì 28 aprile alle ore 16. L’ordine del giorno della seduta vede al centro due delibere di natura economica, ovvero la ratifica della 3° variazione al bilancio di previsione 2025/27 e soprattutto il rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2024. Oggetto di discussione anche la revisione alla convenzione che disciplina la Centrale di committenza braidese e l’accorpamento al demanio stradale comunale di porzioni di strade del Pip di corso Monviso, utilizzate ad uso pubblico da oltre venti anni.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che canale You Tube del Comune di Bra.

Di seguito l'ordine del giorno dei lavori:

1 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.

2 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE DAL N. 5 AL N. 16 DEL 10.03.2025.

3 ARTICOLO 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998 – ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI PORZIONI DI STRADE DEL P.I.P. DI CORSO MONVISO, UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI.

4 CENTRALE DI COMMITTENZA DI BRA. REVISIONE 01 ALLA CONVENZIONE, EX ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N. 267/2000, APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 69/2021. APPROVAZIONE SCHEMA.

5 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO (BPF) 2025/2027. RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 08.04.2025.

6 RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2024. APPROVAZIONE.