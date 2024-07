Sara Curtis dà spettacolo agli Europei Juniores, Thomas Maggiora: "Risultati e tempi che la lanciano nell'élite del nuoto, lei è pronta"

Sei medaglie d'oro (4x100 stile libero, 50 dorso, 4x100 stile libero mista, 50 stile libero, 100 stile libero, 4x100 mista) ed una di argento (4x100 mista mixed). E' il ricco bottino di Sara Curtis ai campionati europei juniores di nuoto svoltisi a Vilnius, in Lituania.

Una cavalcata trionfale, ulteriore step di avvicinamento al primo appuntamento olimpico della sua carriera.

Il tecnico Thomas Maggiora commenta entusiasta le prestazioni della 17enne saviglianese: "Qualche giorno di riposo e poi inizieremo la fase finale della preparazione per Parigi. La spedizione agli Europei è stata stellare. Sara è scesa in acqua 14 volte ed ha conquistato sette medaglie di cui sei d'oro e tre nelle gare individuali che l'hanno vista impegnata. Ha nuotata su standard altissimi, evidenziando un crescendo di condizione fino all'ultima esaltante gara. Siamo molto contenti. E' stato un allenamento di altissima qualità. Sara ormai è abituata a gareggiare tanto in questo tipo di manifestazioni, con diverse gare ravvicinate e di alto livello. I risultati ottenuti superano le nostre stesse aspettative. Tutto procede al meglio, ora andiamo a finalizzare il lavoro nelle piscine di Cuneo e Savigliano in vista delle Olimpiadi, chiaramente la massima espressione dell'alto livello. Questi risultati e questi tempi lanciano Sara nell'élite del nuoto, e lei ci arriva assolutamente pronta."