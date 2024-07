Volley maschile CSI: la Tpl San Rocco U18 sale sul podio ai Campionati Nazionali Juniores

La Tpl San Rocco 85 maschile Under 18 di volley è salita sul podio alle Finali dei Campionati Nazionali Juniores organizzati dal Centro Sportivo Italiano a Cesenatico dal 29 giugno al 3 luglio.

La squadra della polisportiva San Rocco Castagnaretta 85 Asd ha avuto accesso alla fase finale nazionale dopo aver vinto il primo campionato di pallavolo Under 18 Maschile organizzato dal CSI di Cuneo nella stagione sportiva 2023/24.

Un risultato inaspettato di cui andare orgogliosi, considerato che si trattava della prima partecipazione ad una fase nazionale, che la squadra non ha neppure un anno di vita e che sui due gradini più alti del podio sono finite Modena (PGS Fides) e Roma (Pineta Sacchetti Asd), rispettivamente campione e vice campioni d’Italia.

La squadra, messa in piedi all’ultimo momento nell’autunno scorso attingendo anche a due giocatori dell’Under 16 Mista per completare la rosa (che per la fase finale di Cesenatico sono diventati 4), è stata una scommessa per tutto il settore volley della società, in quanto alcuni componenti erano già in forza all’Under 18 Mista.

La rosa della Tpl San Rocco 85 che ha preso parte alle finali nazionali del CSI di Cesenatico era formata da: Leonardo Aleotti, Simone Arneodo, Emanuele Galliano, Pietro Ghibaudo, Paolo Lerda, Filippo Lopatriello, Raffaele Lopatriello, Giacomo Pepino, Jacopo Majorano, Federico Sciandra, Andrea Gallino, Andrea Sciolla.

Ad accompagnare i 12 Under 18 a Cesenatico sono stati il loro allenatore Paolo Lopatriello e Fabrizio Pepino, che ha sostituito il secondo allenatore Alberto Gallino, impossibilitato a partecipare alla fase finale.