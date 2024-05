Multe nei piccoli Comuni: Canale palma nera del Piemonte con proventi per 1,5 milioni. Nel 2023 ha incassato più di Cuneo

C’è la Granda tra i protagonisti della speciale classifica che il portale Facile.it ha composto analizzando i proventi che nel corso del 2003 i Comuni piemontesi hanno realizzato da multe e sanzioni comminate a privati per violazioni delle norme del Codice della Strada.

Realizzata su dati forniti dal Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, la graduatoria prende in esame prima di tutto i capoluoghi di provincia, evidenziando come Cuneo si piazzi in realtà nelle ultime posizioni, con poco meno di 1,5 milioni di euro incassati da multe, contro i 54 milioni di Torino, i 3,7 di Alessandria, i 3 di Asti e i 2 di Novara. A seguire, Vercelli a 1,3 milioni, Biella a 1 e Verbania a 960mila.

Il portale ha calcolato anche il valore di “multa pro capite”, ovvero il rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti, specificando come ovviamente non tutte le multe vengano inflitte ad automobilisti residenti e, anzi, in alcune aree, turisti e pendolari contribuiscono in modo importante al dato complessivo. Dall’analisi emerge che anche ai primi posti di questa nuova classifica si trovi Torino, con una sanzione pro capite pari a 64 euro, seguita da Alessandria ed Asti, entrambe con 41 euro di multa. Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano Verbania (32 euro), Vercelli (30) e Cuneo (27 euro). Chiudono la classifica Biella (24 euro) e Novara, con una multa pro capite di appena 20 euro.

Passando ad analizzare i centri piemontesi con meno di 6.000 residenti, al primo posto si torna in provincia di Cuneo, con il comune roerino di Canale (5.495 abitanti), che nel 2023 ha incassato oltre 1,5 milioni di euro. Proventi da multe comminate per la quasi totalità dagli autovelox fissi funzionanti dal novembre 2022 lungo la circonvallazione, sulla Strada Regionale 29 per Torino, dove il limite massimo di velocità è stato portato intanto ai 50 km orari.

Dopo il centro roerino abbiamo Pecetto Torinese (4.028 abitanti, più di 881mila euro di sanzioni). Si torna in Granda per il gradino più basso del podio: a fronte di 1.373 abitanti, lo scorso anno Lagnasco ha incassato più di 673mila euro.