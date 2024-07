Cherasco, inaugurata a Palazzo Salmatoris la mostra su Napoleone

È stata inaugurata sabato 6 luglio la grande mostra di Palazzo Salmatoris dedicata a Napoleone “La campagne du monde …a Cherasco” di Jean Gaudaire Thor.

Prima del taglio del nastro si è svolta la consueta presentazione a un pubblico interessato all’arte e alle mostre cheraschesi, raccolto all’aperto nella bella corte del palazzo, da parte dell’Amministrazione cheraschese, della curatrice dell’esposizione Silvana Peira della Galleria d’arte Il Fondaco di Bra e dell’artista stesso Jean Gaudaire Thor.

"La storia e il contemporaneo si incontrano per narrare ancora una volta le vicende di un grande protagonista, Napoleone. – ha detto aprendo il dibattito Mara Degiorgis consigliera delegata alla cultura – Non rievocazione storica, non mostra di oggetti e documenti appartenenti in qualche modo all’epopea napoleonica, ma esposizione di oltre 100 opere dell’artista contemporaneo Jean Gaudaire-Thor. E questa volta non sono le gesta e le battaglie a parlare di Napoleone, ma la rappresentazione onirica e poetica che ci consegna l’artista francese a 200 anni dalla morte del grande personaggio in qualche modo legato, nel bene e nel male, alla nostra città. Storia europea collettiva, diverso modo di indagare un personaggio dal destino eccezionale, reinterpretazione di fatti passati che porta a costruire nuovi scenari, così Gaudaire-Thor riesce a dare una grande visione contemporanea alla storia di un eroe".

Il sindaco, Claudio Bogetti, oltre a dare il benvenuto ai presenti, ha ricordato un’altra mostra sempre dedicata a Napoleone a Palazzo Salmatoris nel 2018 “Ei fu” curata da Flavio Russo e l’associazione da lui presieduta, le rievocazioni storiche di Napoleone realizzate con la Fondazione De Benedetti, i numerosi convegni a testimonianza dell’importanza del Bonaparte nella storia della città di Cherasco. Ha quindi passato la parola per un saluto al senatore Marco Perosino, alla rappresentante dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero la cheraschese Chiara Roggero, alla consigliera comunale di Bra Marina Isu e al presidente della Banca di Cherasco Claudio Olivero.

La curatrice Silvana Peira e l’artista Jean Gaudaire-Thor hanno poi illustrato il progetto napoleonico, la sua nascita e sviluppo, la mostra e le opere in esposizione nel secentesco palazzo cheraschese.

“Napoleone. La campagne du monde… a Cherasco” sarà visitabile fino al 20 ottobre 2024, aperta il mercoledì, giovedì e venerdì al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.30, e sabato, domenica e nei giorni festivi dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. L’ingresso è libero. La mostra è corredata di un catalogo in vendita all’entrata di Palazzo Salmatoris.

Per ulteriori info: tel. 0172427050.