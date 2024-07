Savigliano, sabato inaugurazione della Gipsoteca Annibale Galateri

Sabato 13 luglio, a partire dalle 17, si terranno al Museo civico di Savigliano due importanti eventi: l’inaugurazione della Gipsoteca dello scultore Annibale Galateri e l’apertura al pubblico della mostra “Memento a Savigliano. I gessi dell’Accademia di Brera incontrano la scultura di Davide Calandra. Fotografie di Marcello Grassi”.

La Gipsoteca dello scultore Annibale Galateri (Cesena 1864 – Savigliano 1949) espone al pubblico alcuni gessi dell’artista risalenti ai primi decenni del secolo scorso e donati al Museo dalla famiglia. Si tratta di bozzetti, medaglioni e di alcuni modelli realizzati per importanti monumenti a lui commissionati, come quello dedicato allo scultore Vincenzo Vela – in corso Stati Uniti a Torino, considerato il suo capolavoro – ed il monumento all’astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli a Savigliano.

A seguire, ci sarà l’apertura al pubblico della mostra “Memento a Savigliano. I gessi dell’Accademia di Brera incontrano la scultura di Davide Calandra. Fotografie di Marcello Grassi”, in collaborazione con la Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del patrimonio artistico dell’Accademia di Brera di Milano.

Nella versione saviglianese dell’esposizione, le fotografie di Marcello Grassi, ritraenti alcuni gessi “di deposito” dell’Accademia milanese, dialogheranno per l’occasione con alcuni gessi di Davide Calandra provenienti dal deposito del Museo Civico.

All’inaugurazione interverranno Marco Galateri di Genola (tra le altre cose, già presidente dell'Accademia di Brera dal 2013 al 2016), la direttrice del Museo Civico Gipsoteca di Savigliano Silvia Olivero, il fotografo Marcello Grassi e per l’Accademia di Belle Arti di Brera Anna Mariani, Chiara Nenci e Diego Repetto.

La mostra Memento e la Gipsoteca Galateri saranno visitabili gratuitamente dal 14 luglio al 15 agosto nei seguenti giorni e orari: il sabato, dalle 15 alle 18.30, e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Giovedì 15 agosto apertura dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Per informazioni conttare lo 0172. 712982, scrivere a museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it o visitare il sito www.museocivicosavigliano.it.