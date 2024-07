Lutto a Fossano per la scomparsa di Piergiovanni Bessone, stimato volontario della Croce Bianca

Lutto a Fossano per l'improvvisa scomparsa di Piergiovanni Bessone, storico volontario della Croce Bianca, che si è spento la scorsa domenica 7 luglio.

"Vanni, come tutti lo chiamavano, era un marito, un papà, un nonno, un fratello, un amico - lo ricordano i colleghi della Croce Bianca - "Presente in associazione dal gennaio del 2008, ha prestato servizio attivo per oltre 16 anni nei quali ha sempre portato aiuto, un sorriso e un po’ di conforto a chi ne aveva bisogno. Sempre disponibile e presente, Vanni ha svolto 64 servizi e percorso più di 3000 km solo dal gennaio 2024 arrivando ad avere 4300 ore di servizio attivo".

Lunedì pomeriggio, durante i funerali, i suoi amici e colleghi vestiti in arancione hanno voluto ringraziarlo e salutarlo per l’ultima volta ricordandolo con queste parole: “Ciao Vanni, tutti i volontari e dipendenti della Croce Bianca Fossano si uniscono alla tua famiglia in questo momento difficile, nel grande dolore per la tua perdita.

Ci hai lasciati in punta di piedi, improvvisamente, senza fare rumore, quasi come era tuo solito entrare in sede: in silenzio per tanti anni a dare il tuo fondamentale contributo.

Grazie per i tuoi 16 anni spesi a servizio del prossimo, in cui hai dato così tanto per chiunque ne avesse necessità. Poco tempo fa una persona ha contattato l’associazione col desiderio di ringraziare il volontario speciale che se ne era preso cura: dopo i dovuti controlli, abbiamo scoperto che quel volontario eri proprio tu, Vanni.

Sei stato, e rimarrai sempre, un esempio da seguire per tutti noi: per la tua disponibilità, la tua passione e la tua dedizione.

Caro Vanni, com’è difficile trovare le parole per salutarti al meglio… Fai buon viaggio caro amico con l’augurio sentito che il cielo ti restituisca tutto il bene che hai fatto, a noi e agli altri, e proteggici sempre, guidandoci con la tua esperienza, durante i nostri servizi e nelle situazioni difficili. Ti vogliamo bene e ti mandiamo un grande abbraccio.”

Il presidente, il Consiglio Direttivo, tutti i Volontari e Dipendenti della Croce Bianca di Fossano desiderano esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e si uniscono a loro in questo momento di immenso dolore.