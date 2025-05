Roburent, gruppo si propone per costituire una cooperativa per la gestione degli impianti

Una manifestazione di interesse per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti sciistici e sciovie di proprietà comunale Colmé, Uranio, Giardina, Sapel e Pineta.

Questa la richiesta che è stata inoltrata all’attenzione del sindaco di Roburent e dell’ufficio tecnico comunale da parte dei membri di una costituenda cooperativa denominata “Sangiacomo 365”.

“I sottoscritti Sergio Salvatico, Primo Rovella, Vittorio Sanna, Tiziano Riva, Paolo Manera e Gabriele Nasi - si legge nel documento inviato in comune - manifestano il proprio interesse per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti sciistici.

La costituenda cooperativa propone di gestire direttamente, in concessione, i seguenti impianti di proprietà del comune di Roburent: Sciovia Colmè, Sciovia Uranio/Giardina, Sciovia Sapel e Sciovia Pineta. Durata della concessione: dal 1 giugno 2025 al 31 maggio 2065”.

Un impegno non da poco: si parlerebbe di ben 40 anni di concessione, durante i quali, specificano nella lettera, la cooperativa sociale provvedere, tra gli altri adempimenti: “alla gestione degli impianti, garantendo manutenzione, sicurezza e preparazione piste, allacciamenti utenze, sgombero neve dai piazzali oltre alla gestione dell’area sportiva in San Giacomo di Roburent, in via Musso (capo, spogliatoio, area di pertinenza). La cooperativa si propone di implementare pratiche ecologiche nella gestione degli impianti e nella promozione del turismo, quali ad esempio il miglioramento dello scolo dell'acqua sulle piste sciabili e la manutenzione del verde relativa all'area sciabile in modo che sia fruibile ai turisti. Inoltre si avrebbe un impatto favorevole a livello di inclusione sociale, in quanto la cooperativa sociale di tipo B promuove l'inserimento lavorativo".

Al momento però, lo ricordiamo, non vi sono manifestazioni di interesse o bandi aperti per la gestione degli impianti e la cooperativa non è ancora stata formalmente registrata. Fino al 31 maggio 2025 la gestione del Giardina è affidata all'associazione EssereSangiacomo e, allo scadere, potrà essere rinnovata.