Alba, il benessere inizia a piccoli passi: si presenta il gruppo “Natura e Mente”

Il piacere del camminare, l’attenzione alla natura, la voglia di stare insieme. È attorno a questi tre elementi che si muove il gruppo di cammino “Natura e Mente”, protagonista dell’incontro che si terrà sabato 7 giugno alle 20.45 presso il Centro Anziani di via Rio Misureto, meglio noto come Casa Moretta.

L’appuntamento, intitolato “Sentieri di benessere a passi uniti: percorsi di relazione e condivisione”, nasce per presentare il gruppo nato lo scorso novembre grazie al corso sul benessere in cammino dell’ASL CN2 e cresciuto rapidamente fino a diventare un vero punto di riferimento per il quartiere e per la città.

Coordinato dai formatori Alessandro, Roberto, Raffaella e Ilenia, il gruppo unisce camminatori residenti al Centro Ferrero, abitanti del quartiere Moretta e diverse realtà sociali, tra cui la Carovana, Diapsi ed Emmaus, creando un'atmosfera di apertura e reciproco scambio. Durante le uscite, oltre al semplice camminare, ci si dedica al riconoscimento delle erbe spontanee, a giochi di orientamento, e all’osservazione consapevole del paesaggio.

“Il gruppo è cresciuto con naturalezza, fondato sull’ascolto e sulla condivisione. Recentemente abbiamo sperimentato anche camminate più lunghe con pranzo al sacco: un’esperienza molto partecipata, che ci ha spinto a immaginarne altre”, raccontano gli organizzatori.

La serata vedrà la partecipazione di Ettore Chiavassa (Canale Ecologia), della dottoressa Laura Marinaro (ASL CN2), del presidente del CAI di Alba Bruno Bonino, delle educatrici del Centro Ferrero Raffaella Giampà e Ilenia Di Martino, di Claudia Strumia, presidente del Centro, e del moderatore Roberto Poggi. In chiusura, un momento all’aperto con convivialità, pic-nic e canti sotto le stelle.

L’ingresso è libero. Tutti sono invitati a partecipare per conoscere più da vicino il gruppo, il progetto e i benefici del cammino come strumento di salute, relazione e comunità.