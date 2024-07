Bra, il 19 luglio il film "Sarura" chiude la rassegna "Con Occhi diversi"

Si terrà venerdì 19 luglio, a partire dalle 21.30 nel cortile di Palazzo Traversa a Bra (via Parpera, 4), l’ultimo evento che chiude l’edizione di quest’anno - la quarta - della kermesse Con occhi diversi, iniziativa organizzata dal progetto SAI Cuneo in collaborazione con i Comuni che aderiscono alla rete provinciale per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato (20 giugno).