Confartigianato Cuneo a Fossano ha presentato CER-a, la sua Comunità Energetica

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono un tema di visione, grazie alle quali sarà possibile raggiungere grandi risultati in termini di sostenibilità ambientale attraverso la condivisione dell’energia. È necessario quindi far crescere in ognuno dei soggetti coinvolti – cittadini, imprese, associazioni ed istituzioni – una piena consapevolezza del bisogno di “prendersi cura” del Pianeta, creando i presupposti necessari a garantire il futuro per le nuove generazioni.

Con queste premesse. l’associazione di categoria, a poche settimane dalla costituzione formale di CER-a, la prima Comunità Energetica promossa da Confartigianato Cuneo e istituita da Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo Service srl, Confartigianato Cuneo Donarti ETS e FabLab Cuneo, ha organizzato un partecipato incontro lo scorso 10 luglio presso gli Uffici di Zona di Fossano, per presentare lo studio sui consumi energetici delle imprese del territorio realizzato in collaborazione con Environment Park S.p.A. e con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo.

Dopo i saluti iniziali del Comm. Clemente Malvino, presidente di Zona, e di Massimo Gianoglio, vicepresidente zonale nonché presidente regionale e provinciale dell’Area Impianti, l’intervento di Stefano Dotta, Green Building Lab Manager Environment Park.

"Con le Comunità energetiche – commentano da Confartigianato Cuneo – si dà vita ad un importante progetto etico che pone cittadini e imprenditori al centro, fornendogli una maggiore consapevolezza del sistema di produzione ed erogazione dell’energia. Grazie a tale conoscenza, coniugando i ruoli di consumatore a quello di produttore, si rafforza anche la sensibilità ambientale dei soggetti coinvolti. In questo contesto la collaborazione è sicuramente la chiave di volta per avviare una seria ed efficace programmazione a sostegno di pensieri e azioni comuni finalizzate ad un futuro più green".

Per maggiori informazioni: www.cer-a.eu