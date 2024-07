Nel secondo weekend di Cuneo Illuminata tornano l’Infiorata e la Solenne Processione del Carmine

Dopo il successo del primo fine settimana, gli appuntamenti di Cuneo Illuminata 2024 continuano. Nel prossimo week end, infatti, sono previsti numerosi e variegati eventi per divertirci ed emozionarci insieme.

VENERDI’ 12 LUGLIO

Dalle ore 21 di venerdì la Milonga estiva di tango arriva in largo Audiffredi con l’ASD Tango Indipendente.

Alle 22 e 22.30 i tradizionali spettacoli di luci a tempo di musica in piazza Galimberti e via Roma, mentre alle 23 il momento più atteso dagli sportivi: la “Corsa sotto le luci” con partenza in piazza Foro Boario. Una corsa solidale e non competitiva di 5km con passaggio sotto le luminarie accese e gustoso finale con la “spaghettata di mezzanotte”. Parte del ricavato sarà devoluto a favore dell’associazione ABIO Cuneo O.D.V. per il progetto di allestimento del reparto Pediatria dell’ospedale S. Croce e Carle. Info e iscrizioni su www.cuneoilluminata.eu.

SABATO 13 LUGLIO

Sabato, dalle 10 di fronte al Duomo, il laboratorio “Infioriamo Cuneo” per creare insieme un tappeto di fiori che decorerà via Roma. Un’occasione, aperta a grandi e piccini, per imparare le tecniche di realizzazione delle opere artistiche che compongono un’infiorata.

Sempre dalle 10 e fino alle 19, in contrada Mondovì e via Roma, sarà possibile assistere e collaborare nella realizzazione dell’Infiorata insieme agli artisti del Comune di Sassello e ai volontari di Cuneo Illuminata.

Alle 16 un altro imperdibile appuntamento per bambini: il laboratorio “Sigillare la storia” al Museo Diocesano San Sebastiano, per fare un viaggio nella storia e conoscere con le proprie mani i segreti delle pergamene del passato. Info e isrizioni: www.museodiocesanocuneo.it, al 3534217755 o a museocuneo@operecuneofossano.it.

Alle 20.30 torna la tradizionale Solenne Processione della Madonna del Carmine con partenza dalla chiesa di San Sebastiano in contrada Mondovì e arrivo in piazza Galimberti insieme alle numerose confraternite.

Alle 23 un unico spettacolo di luci a tempo di musica per concludere la serata.

DOMENICA 14 LUGLIO

Alle 10 presso la chiesa di S. Sebastiano la celebrazione eucaristica di ringraziamento per la partecipazione alla Solenne Processione della Madonna del Carmine.

Alle 18 una speciale visita guidata alla scoperta della Città di Cuneo, raccontata direttamente da chi ne ha fatto la storia: cinque tappe di Cuneo Pop Up in cui sarà possibile chiacchierare con illustri personaggi storici grazie alla realtà aumentata e all'applicazione Bepart. Si consiglia di portare uno smartphone (su cui scaricare l'app Bepart) e degli auricolari per una migliore fruizione dei contenuti.

Alle 21.45 in piazza Galimberti si terrà un flash mob di danza del ventre a cura di Hanami Belly Dance e, alle 22, il primo spettacolo di luci a tempo di musica, seguito dal secondo alle 22.30. Tra uno e l’altro, il flash mob della squadra di cheerleading Aster Cheer.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Tanti gli eventi davvero unici da non perdere nei fine settimana successivi: la cena solidale “Milleluci nel piatto”, “Illuminabici”, la grande serata con “La canzone italiana in concerto” insieme ai Polifonici del Marchesato, il raduno di auto storiche, lo spettacolo teatrale per gli 81 anni dal discorso di Duccio Galimberti, la serata in S. Francesco con il Club Silencio…e molto, molto altro ancora!

Programma completo su www.cuneoilluminata.eu/programma.

INFORMAZIONI UTILI

Per consentire il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione, è prevista la chiusura al transito e alla sosta su piazza Galimberti e vie limitrofe da venerdì a domenica, dalle 19 alle 24.

In occasione della Processione, dalle 14.30 di sabato 13 all’una di domenica 14 luglio sarà inoltre istituito il divieto di transito e sosta (con rimozione forzata) sul Lungogesso Giovanni XXIII, tra via Peveragno e via Diaz. Dalle 8.30 di sabato 13 (sino a fine manifestazione) non saranno permessi gli attraversamenti di contrada Mondovì. Maggiori info qui: https://cuneo.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php.

Essendo prevista una grande affluenza di pubblico, si consiglia di raggiungere il centro città a piedi, in bicicletta o in bus. Per chi arrivasse da fuori sono disponibili i parcheggi di testata (mappa disponibile sulle pagine Facebook e Instagram di Cuneo Illuminata). In occasione degli spettacoli (dal venerdì alla domenica) l’ascensore inclinato che collega corso Marconi al parcheggio delle piscine sarà attivo fino alle 23.30.