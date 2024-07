Presentata ad Alba la stagione 2024/25 di Campus Piemonte Basketball e Olimpo Basket

È stata inaugurata martedì 9 luglio la stagione sportiva 2024-25 del basket albese, con la conferenza stampa intitolata 'Campus dei talenti', tenutasi nella cornice di Palazzo Banca d’Alba.

Di fronte a un numeroso pubblico, diversi relatori importanti hanno animato la serata, moderata da Giovanni Teppa, direttore generale di Campus e giornalista di Tuttosport: “È sempre un piacere essere qui, ho allenato tantissimi anni fa all’Olimpo Alba quando si chiamava Giornalino. Due stagioni fa abbiamo portato Campus in questa terra perché qua ci sono idee, entusiasmo e competenze. Insieme a un grande coinvolgimento dell’Olimpo stiamo lavorando per creare un’identità in questo territorio e abbiamo l’obiettivo di valorizzare i talenti dei ragazzi, soprattutto in campo, ma non solo”.

Presente per il Comune di Alba l’assessore allo Sport Davide Tibaldi, insieme al sindaco Alberto Gatto e alla consigliera Lucia Vignolo. Ha dichiarato Tibaldi: “Nei prossimi cinque anni vogliamo valorizzare lo sport e il suo grande valore sociale su due binari. In primo luogo, sostenendo le associazioni sportive che offrono un servizio qualitativamente elevato con servizi importanti per le famiglie e portano in alto il nome della città. In secondo luogo, vogliamo dare spazio alle attività ed eventi che puntano al coinvolgimento e alla partecipazione di tutti”.

Nel suo intervento il consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Mario Canova ha manifestato il suo entusiasmo: “Per noi 'talenti' è una parola chiave, nello sport, musica e arte. Con la mia presenza qui voglio esprimere il nostro sostegno al progetto Campus, che ha partecipato a un nostro bando. Crediamo che dare strutture e attrezzature ai giovani sia per far esprimere il talento, che per avvicinarsi allo sport ed educare coi valori che porta con sé. La Fondazione ha riconosciuto come notevole questo progetto e saremo al vostro fianco entusiasmo”.

Con il ruolo di testimonial degli atleti Nicolò Castellino, miglior Under 21 della Serie B italiana quando ha giocato ad Alba e nelle ultime due annate sportive impegnato in A2, ha raccontato: “Sono stato tra i primi atleti di Campus, nel 2018, e ricordo piacevolmente gli anni in questa società. Sia perché erano squadre di ragazzi talentuosi con cui vivevo in foresteria, sia perché Campus è stata importante nel sostenermi nel percorso scolastico. Ancora oggi sto proseguendo a studiare e sto per laurearmi in Scienze Motorie. Sicuramente porterò poi nel cuore i tanti amici che ho conosciuto tra ragazzi e staff con cui ci sentiamo ancora oggi, pur vivendo molto lontani (con anche alcuni oggi negli Usa in Ncaa)”.

Il responsabile Tecnico sarà coach Luca Jacomuzzi: “L’idea è lavorare su due grandi gruppi, con un reclutamento se possibile territoriale nella provincia di Cuneo e il supporto di Olimpo Basket Alba. I due gruppi Campus saranno quello di U17 Eccellenza e U19 Eccellenza, con atleti coinvolti dal 2006 al 2010. L’obiettivo è lavorare con continuità per far crescere i ragazzi nel corso di più anni ed essere via via sempre più competitivi”.

Caloroso l’intervento del presidente di Olimpo Basket Alba, Davide Moschini: “Abbiamo accolto Campus con grande euforia, potendo mettere insieme le competenze di alto livello e offrendo la nostra territorialità come nuova casa della Società. Olimpo e Campus stanno lavorando in simbiosi e i risultati stanno arrivando, soprattutto nei numeri di minibasket e settore giovanile. In Olimpo abbiamo oltre 300 bambine, bambini e ragazzi, grazie all’ottimo lavoro dello staff di professionisti che abbiamo. Per la prima volta nel 2024-25 avremo due squadre Under 13, per mostrare la bontà del lavoro nel minibasket, su cui continueremo a investire così come sul settore giovanile”.

Il direttore sportivo Edoardo Bergui ha evidenziato: “Campus mette a disposizione la sua professionalità non solo nell’aspetto tecnico, ma a tutto tondo. Per noi è molto importante accompagnare i ragazzi e seguirli al meglio anche negli studi. Per questo, abbiamo avviato una collaborazione con il Polo Scolastico Europeo di Vincenzo Maffettone, con cui possiamo offrire un supporto in più per l’organizzazione degli atleti che lo desiderino. Anche per gli studi universitari, con l’Università Telematica Pegaso. Siamo orgogliosi di poter collaborare con il Gruppo Cidimu, centro medico di eccellenza che ci permette di fare esami e diagnosi in tempo reale e curare al meglio il recupero degli infortuni”.

E proprio il direttore sanitario del Cidimu, Francesco Morabito, ha aggiunto: “Per l’attività sportiva è fondamentale la prevenzione ed ovviamente anche la cura con professionisti validi. Siamo contenti di poter lavorare con Campus, Olimpo e con la famiglia Bergui che ha preso il testimone di Marco Sensibile, che ha fatto tanto per i giovani e per il basket ad Alba. Ringrazio di cuore tutti coloro che permettono ai ragazzi di fare sport perché grazie allo sport si va lontano”.

Nello strutturare l’azienda Campus, ricoprirà un ruolo molto importante la Sportconnext, presentata dal responsabile Federico Santarsiero: “Da uomo di marketing e di sport ho visto questo come un progetto virtuoso. E con Sportconnext lavoreremo come un’estensione di Campus, che può essere un volano per trascinare il territorio e portarlo in alto a livello nazionale. Per altro qui c’è un fenomeno in controtendenza con l’abbandono dello sport, qui i numeri di bambini e atleti nel basket crescono sempre di più. I partner che si uniranno a noi, non solo sposeranno Campus, ma un progetto virtuoso e forte che vuole creare opportunità nuove che saranno impattanti per il territorio e le famiglie”.

Il sindaco Alberto Gatto ha salutato tutti i presenti: “Ci tenevo a essere presente e ringrazio la famiglia Bergui per quello che ha fatto in questi anni e per quello che sta continuando a fare. Quello di Campus è un progetto ambizioso ed innovativo nel panorama della nostra città, per cui deve avere tutto il supporto possibile, anche il nostro del Comune di Alba. Siamo vicini a voi perchè è importante permettere ai talenti albesi di potersi esprimere al meglio, così come è giusto sostenere lo sport a misura di tutti. Insieme alle società sportive lavoreremo in queste due direzioni e mi assumo l’impegno di dare risposte e dignità a tutti gli sport, a partire dagli impianti sportivi in cui c’è da lavorare per traghettare nel futuro la nostra città. In bocca al lupo per questa importante sfida, ci siamo vicini e siamo con voi”.

Saluti per la nuova stagione anche da Guido Repetto, presidente e amministratore delegato del gruppo Novi Elah Dufour e Baratti & Milano, che ha voluto iniziare questo percorso in quanto appassionato di basket e di attività coi giovani. La sua “Novipiù” sarà uno dei due title sponsor della nuova stagione, insieme ad “Acqua S. Bernardo” di Antonio Biella che ha sposato anche per la nuova annata sportiva il progetto Campus.