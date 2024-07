Nuovo look per la Ludoteca comunale di Savigliano

Nuovo look e nuovi progetti per la Ludoteca comunale – Centro famiglie: il Comune di Savigliano si è aggiudicato 76.000 euro nell'ambito del bando “Spazio Giovani” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

In linea con gli obiettivi del Bando, il Comune – attraverso gli assessori alle politiche sociali Anna Giordano e alle politiche giovanili Filippo Mulassano – ha voluto candidare il Centro Famiglie come spazio polifunzionale per favorire l’aggregazione e la socialità per le giovani generazioni e supportare le famiglie nel processo di crescita dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti.

Con la cifra assegnata, saranno innanzitutto realizzati alcuni lavori di riqualificazione dei locali. I pannelli del corridoio saranno rivestiti con pellicole in pvc adesive colorate, la sala polivalente sarà ritinteggiata, sarano acquistati nuovi arredi funzionali alle attività da svolgere all’interno del laboratorio e che diano all’ambiente un aspetto omogeneo, unitario e accogliente. Inoltre, il salone dedicato alla Ludoteca 0-10 verrà ritinteggiato.

Ma non solo. Con una folta rete di numerosi soggetti che operano sul territorio, vi è il proposito di attuare un piano triennale di iniziative ed attività destinate a diverse fasce d’età, valorizzando gli spazi del Centro Famiglie e dell’adiacente Parco della Lentezza, spazio pubblico dedicato all’educazione all’aria aperta.

Solo per fare alcuni esempi, sono in programma: laboratori creativi e di espressione corporea ed emotiva, organizzazione di gite ed eventi per le famiglie e per tutta la cittadinanza, formazione per giovani animatori, organizzazione di un’attività residenziale per i giovani, laboratori specifici per il potenziamento dell’apprendimento, creazione di campus e settimane intensive al Parco della Lentezza per l’esplorazione dei talenti e coinvolgimento attivo e di protagonismo dei genitori nella progettazione e realizzazione delle attività per i ragazzi.

"Siamo grati alla Fondazione Crc per l'assegnazione di queste risorse – affermano Anna Giordano e Filippo Mulassano –. La città di Savigliano è da ormai vent’anni molto attenta alle esigenze delle famiglie e dei giovani, e le realtà coinvolte nel bando ne sono l'esempio. Grazie a “Spazio giovani” potremo promuovere ancora di più l’aggregazione e la socializzazione delle giovani generazioni e potenziare e sperimentare attività, laboratori, iniziative che abbiano come finalità lo sviluppo delle competenze e il potenziamento degli apprendimenti. Oltre ad aiutare e supportare le famiglie nel processo di crescita dei figli".