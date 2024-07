Riapre Lemon Park: il parco divertimenti estivo da non perdere a Limone Piemonte

Un'oasi di divertimento per tutta la famiglia

Riapre Lemon Park il parco divertimenti estivo situato a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo.

Sarà aperto dal 13 luglio al 25 agosto 2024, offrendo una vasta gamma di attività per tutta la famiglia, tra cui:

Gonfiabili: un'ampia area con gonfiabili di diverse forme e dimensioni, per bambini e adulti.

Soft air: un campo di soft air dove sfidarsi in divertenti partite.

Tappeti elastici: per saltare e divertirsi in libertà.

Area giochi: un'area giochi attrezzata per i più piccoli.

Ristorazione: diverse aree ristoro dove poter gustare piatti tipici, panini, carne alla griglia e gelati.

Grande Novità 2024

Tra le novità del 2024, il gonfiabile "ROMA CAPUT MUNDI", un'attrazione unica che permetterà ai bambini di immergersi nel mondo antico.

Dimensioni: Con 25 metri di lunghezza, e 8 metri di altezza, è uno dei gonfiabili più grandi della provincia Granda.

Tema: La scenografia riproduce fedelmente alcuni dei monumenti più iconici di Roma

Giochi: Il gonfiabile offre una varietà di giochi per tutte le età, tra cui scivoli, ostacoli, zone per saltare e arrampicarsi.

Sicurezza: "Roma Caput Mundi" è realizzato con materiali di alta qualità e certificati per la sicurezza dei bambini.

Informazioni utili

Dove: Località Maneggio, Limone Piemonte (CN)

Orario:

Feriale: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Festivo: dalle 10.30 alle 19.00

fino al 6 agosto il martedì giorno di chiusura, dal 6 agosto aperto tutti i giorni

Info e prenotazioni: tel. 335.8243345

Sito web: https://www.facebook.com/p/Lemon-Park-100064958890885/

Come arrivare

Il Lemon Park si trova a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo. Per raggiungerlo in auto, da Torino prendere l'autostrada A6 Torino-Savona, uscire al casello di Fossano e seguire le indicazioni per Limone Piemonte. Da Cuneo, prendere la Strada Provinciale 259 in direzione Limone Piemonte.