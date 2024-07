Mercatini dell'artigianato di Made in Cuneo a "Un Borgo di sera"

Venerdì 12 luglio primo market serale per i creativi del Made in Cuneo per "Un Borgo di sera". In occasione delle serate estive organizzate dall' Ente Fiera fredda nel centro storico di Borgo San Dalmazzo, più di 30 espositori invaderanno via Marconi con le loro idee e la loro creatività dalle ore 20.00 alle ore 23.30.