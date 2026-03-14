EVENTI / Fine settimana in Granda: Terres Monviso e Fiera Primavera protagonisti

Terres Monviso Outdoor Festival a Saluzzo e dintorni è senz’altro l’evento clou del fine settimana in Granda, insieme alla Fiera di Primavera di Savigliano, appuntamenti in grado di interessare un pubblico davvero numeroso. Ma altre opportunità possono coinvolgere con altrettanta passione, come il Royal Community Tour a Racconigi, la Giornata Medievale a Monteu Roero, il Mercatino dell’Antiquariato a Fossano e tante mostre fotografiche e d’arte, aperte e visitabili in molte località della provincia.

Concerti, camminate solidali, ciaspolate nella natura, visite guidate in luoghi iconici e spettacoli teatrali completano le offerte per un fine settimana di relax, sempre con un occhio attento alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

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CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO: MUSICA IN MOSTRA

Sabato 14 marzo, dalle ore 17, presso il Complesso Monumentale di San Francesco, si terrà l’evento musicale “Il suono silente”: una visita sinestetica in cuffia per un’esperienza sonora binaurale e immersiva. Info: https://fondazionecrc.it

CUNEO: ANONIMO SPESSO ERA UNA DONNA

Sabato 14 marzo, alle ore 19.30, al Complesso Monumentale di San Francesco, verrà proposta una riflessione sul canone artistico e letterario, con un dialogo tra Johnny L. Bertolio e Serena De Gier. Info: https://fondazionecrc.it

CUNEO: BLINK: BUBBLE IS MAGIC

Sabato 14 marzo, al Teatro Don Bosco, in doppia replica, ore 17 e 21, è in programma “Bubble is Magic” di Rolanda e Marco Zoppi, uno show magico e suggestivo, con bolle di sapone, luci danzanti e giochi d’ombra. Info: https://www.blinkcircolomagico.it/

CUNEO: DETECTIVE DELLA NATURA

Sabato 14 marzo, alle ore 15, presso la Casa del Fiume, si terrà l’evento "Detective della natura > #tassi" presso La Casa del Fiume - Cuneo e dintorni” nell’ambito di Inverno al parco. https://www.parcofluvialegessostura.it

CUNEO: TOMA E CAROLINA

Domenica 15 marzo, alle 17.30, presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, la Compagnia Anfiteatro presenterà lo spettacolo "Toma e Carolina", parte della rassegna "Domeniche a teatro" dedicata alle famiglie. Info: https://www.dispariteatro.it/

CUNEO: UN PASSO PER ME, UN PASSO PER TE

Domenica 15 marzo alle ore 15.30 visita tematica del Museo Diocesano, dedicata al pellegrinaggio come percorso di trasformazione individuale. La visita dura circa 60 minuti, il percorso è accessibile anche a persone con disabilità motoria.

CUNEO: CHE SPETTACOLO… MUSICA E TEATRO

Domenica 15 marzo, alle ore 10 e 11.15, il Conservatorio Ghedini organizza “Che spettacolo… musica e teatro!”, evento per bambini da 0 a 10 anni, con narrazione e musica dal vivo. Info: https://www.conservatoriocuneo.it/

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ALBA: ST PATRICK DAY

Sabato 14 marzo, dalle 20.30 in piazza Pio Cesare e per il Saint Patrick Day, arriva al Circo di Collisioni il concertone dei Modena City Ramblers per l'unica data del loro tour indoor 2026. Cena popolare alla carta, stinco irlandese alla Guinness, birre agricole e tanto altro ancora by Circolo Tanarito. Info: prenotazioni@collisioni.it - whatsapp 375 82 47 353.

ALBA: CALCO DELLA PIETÀ

Prosegue fino al 19 aprile, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, la possibilità di vedere il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali. Orari: 10-13 e 15-19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA: ARTEMISIA

Sabato 14 e domenica 15 marzo, presso il Centro Congressi G. Morra di piazza Medford, si terrà “Artemisia” il festival per l' Acqua, l'Ecoansia e l'Azione, primo festival italiano dedicato alla sostenibilità ambientale, che unisce talk con esperti, laboratori pratici e spettacoli teatrali per tutte le età. Alle ore 15 apertura del festival. Info: https://www.visitlmr.it

ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Domenica 15 marzo, con ritrovo presso l'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento 2, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it

ALBA: ALBERI MONUMENTALI DELL’ALBESE

Sabato 14 marzo, alle ore 20.45, presso il Centro Anziani di via Misureto “Casa Moretta”, si terrà un incontro con i volontari di Italia Nostra dal titolo “Alberi Monumentali dell’Albese”. Ingresso libero.

ALBA: LA DANZA. DALL'ARTE COREUTICA ALL'ASTRAZIONE MUSICALE

Domenica 15 marzo, alle ore 11, in sala Beppe Fenoglio (cortile della Maddalena),"La danza. Dall'arte coreutica all'astrazione musicale" con il trio Gli Archimedi di Andrea Bertino al violino, Marco Allocco al violoncello e Giorgio Boffa al contrabbasso. Info: www.albamusicfestival.com

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BENE VAGIENNA: MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di san Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BORGO SAN DALMAZZO: FESTA DEL PAPÀ

Sabato 14 marzo, a partire dalle ore 10, presso il Santuario di Monserrato, si terrà un laboratorio creativo pensato per celebrare i papà con fantasia, manualità e divertimento, evento organizzato dall’Associazione Monserrato ODV. Info whatsApp al 340 25 49 768.

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BRA: FORAGING

Domenica 15 marzo, alle ore 10 dalla frazione Saliceto "Camminata nel Roero per la raccolta delle erbe spontanee" organizzata dall’Associazione Amici dei Musei di Bra. Info: info@amicideimuseibra.it

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BUSCA: TERRES BALLOON E BIKE

Domenica 15 marzo, con partenza alle ore 8.30 presso il Parco Museo dell'Ingenio, appuntamento speciale con il "Terres Balloon e Bike del Monviso": un'occasione unica per scoprire il territorio con un'ora di volo in mongolfiera al cospetto del Monviso e successiva escursione cicloturistica con guida e meteobiker. Info: https://www.visitbusca.it/

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CARAGLIO: HELMUT NEWTON

Sabato 14 e domenica 15 marzo, in orario 10-19, visitabile presso il Filatoio la mostra “Helmut Newton. Intrecci”. Info: https://fondazioneartea.org/

CARAGLIO: CIPÌ

Domenica 15 marzo, alle ore 16.30, presso il Teatro Civico, andrà in scena lo spettacolo "Cipì" della Fondazione Aida di Verona. L'appuntamento fa parte della Stagione teatrale "Soffia il vento" organizzata dalla compagnia Santibriganti Teatro. Info: https://www.santibriganti.it/

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CEVA: CENERENTOLA 301

Sabato 14 marzo, alle ore 18, sul palco del Teatro Marenco, nell’ambito del teatro per famiglie, andrà in scena “Cenerentola 301”, rivisitazione della celebre fiaba di Charles Perrault.

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CHERASCO: MOSTRA CATY TORTA

Sabato 14 marzo alle ore 10.30 a palazzo Salmatoris si terrà l’inaugurazione della mostra “L’equilibrio dello spazio”, dedicata a Caty Torta (Torino, 1920–2014), figura originale e indipendente dell’arte italiana del Novecento. Info: www.turismoeventicherasco.it

CHERASCO: TERRA ACQUA ARIA FUOCO

Nel week end, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, nella Chiesa di San Gregorio di Cherasco sarà visitabile la mostra dell'artista Cecilia Miccoli "Terra Acqua Aria Fuoco - sculture materiche 2017-2025". Info: www.comune.cherasco.cn.it/

CHERASCO: D’ACCORDI

Domenica 15 marzo, alle ore 17, presso la chiesa di San Gregorio, si terrà il concerto cameristico con Mauro Pavese, tromba solista e l’Orchestra d’archi B. Bruni, nell’ambito della rassegna condivisa D’Accordi. Info: https://doglianiturismo.com/daccordi-2/

CHERASCO: TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE

Domenica 15 marzo, alle ore 17, nel Teatro “G. Salomone” la compagnia teatrale “Coincidenze” porterà in scena lo spettacolo “Tutto è bene quel che finisce bene”, con la regia di Patrizia Sugliano. Info: whatsapp 347 78 51 494.

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DRONERO: BLU DI PERSIA

Domenica 15 marzo, alle ore 16, presso il Museo Mallè, inaugurazione mostra Viaggio in Iran in 80 immagini di 60 fotografi iraniani, a cura di Ivana Mulatero e Alireza Naseri, nell’ambito di “Il Ponte del Dialogo 2026”. Info: https://pontedeldialogo.it/edizione/primavera-2026/

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ENTRACQUE: CORSO DI FAUNA ALPINA

Sabato 14 marzo, alle ore 16, presso il Centro Visita Uomini e Lupi, pomeriggio dedicato alla scoperta degli ungulati delle Alpi Marittime. Evento a pagamento. Info: https://www.montagnedelmare.it/

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FOSSANO:MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 15 marzo, dal mattino, si terrà il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo in via Roma, dal mattino. In caso di maltempo, le bancarelle saranno allestite sotto i portici. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi. Info: 392 73 09 465.

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FRABOSA SOTTANA - PRATONEVOSO: MANGIASKI

Sabato 14 marzo, il Mangiaski Tour fa tappa a Prato Nevoso, offrendo un’esperienza unica che unisce sport e gastronomia. I partecipanti potranno sciare tra le varie baite del comprensorio, gustando piatti tipici lungo il percorso. Info: https://pratonevoso.com/

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GARESSIO - CASOTTO: MAGIE D’INVERNO

Domenica 15 marzo sarà l’ultima occasione per partecipare a “Magie d’Inverno”, escursione con ciaspole e visita al Castello Reale di Casotto. Info: https://kalata.it/revelia/la-magia-dellinverno-al-castello-di-casotto

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GOVONE: CASTELLO REALE

Domenica 15 marzo sarà aperto al pubblico il Castello Reale di Govone, con il nuovo riallestimento degli arredi del piano nobile. Orari nel week end: 10 - 12.30 / 15 - 18. Info: www.castellorealedigovone.it

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LIMONE PIEMONTE: DALL'800 AI GIORNI NOSTRI

Sabato 14 e domenica 15 marzo, con orario 10-12/15-18, nei locali dell'ex Banca Popolare di Novara, sarà visitabile la mostra di pittori “Dall'800 ai giorni nostri”. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it

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MANGO: 90 ANNI DI BOLLICINE

Sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle 11 alle 19, saranno aperte le sale del pian terreno del Castello di Mango per la mostra "Novant'anni di Bollicine", un percorso espositivo dedicato ai novant’anni dell’Asti DOCG. Info: 340 23 81 671.

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MONDOVÌ: MUSICA E STORIE A MARZO

Sabato 14 marzo, alle ore 16, in Sala Pugnani, andrà in scena il terzo appuntamento della rassegna “Musica e storie a marzo” con “La danza. Dall'arte coreutica all'astrazione musicale” e il trio Gli Archimedi. Ingresso a pagamento. Info: 0174/46351.

MONDOVÌ: DUE PASSI PER L’AUTISMO

Sabato 14 marzo, si terrà “2 passi per l’autismo”, appuntamento che anche quest’anno prevede la corsa competitiva e la camminata solidale adatta a tutti. L’intero ricavato della giornata verrà devoluto al sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: DONNE IN AGRICOLTURA

Sabato 14 marzo, alle ore 17 presso la sede del Comizio Agrario di Mondovì si terrà l’evento "Donne in agricoltura, 2026 anno delle Donne Agricoltrici”, con la consegna dei diplomi di merito nell’ambito dell’imprenditoria agricola femminile. Info: 0174/421114.

MONDOVÌ: ARTENATURA

Sabato 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, alle ore 15, presso la Torre del Belvedere e alla chiesa della Missione "ArteNatura", si attiverà un percorso tra gioco, osservazione e disegno. L’attività è dedicata alle famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni. Info: 011/19560449

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MONTEU ROERO: ROERO TERRITORIO DI GRANDI IMPERATORI

Sabato 14 marzo, dalle 10 alle 15 valutazione gratuita di numismatica e nel pomeriggio apertura mostra fotografica e incontro con l’autore Gianluca Soletti. Domenica 15 marzo, dalle ore 10 “Giornata Medievale” con cavalieri, duelli e campo medievale. Visite guidate al castello. Info: 333 76 78 652 - 347 05 87 825 www.belmonteu.it

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MOROZZO - MURAZZANO: RADUNO SAFARI

Domenica 15 marzo ritrovo dalle 13 in piazza a Morozzo, e partenza alle 14.20 per il Parco Safari di Murazzano con auto storiche di almeno 20 anni d’età. Max 80 veicoli.

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NEIVE: LODE ALL’ISTANTE

Nel week end, presso la sede centrale della galleria di Neive, in via Rocca 31, sarà visitabile la mostra di Fabio Refosco, “Lode all’istante”. Orario 10 - 13 / 14- 18. Info: https://www.contemporarygart.com/

NEIVE: EXPERIENCE FIGHT NIGHT

Sabato 14 marzo, dalle ore 16, nella palestra del gruppo sportivo in via dei Tigli 2, si terrà Experience Fight Night, con esibizioni di kickboxing, alcune senza verdetto, altre competitive. Info: https://www.facebook.com/palestraexperienceneive/?locale=it_IT

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NOVELLO: BURATTINARTE D’INVERNO

Domenica 15 marzo, alle 16.30, nel Teatro Comunale, andrà in scena “Gioppino a Venezia in cerca di fortuna" della compagnia 'Baraca & Borati' (Bergamo). Info: https://burattinarte.it/

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POCAPAGLIA: MUSEO ROCCHE E MASCHE

Domenica 15 marzo sarà aperto il “Museo Rocche e Masche” sito nelle cantine storiche del comune di Pocapaglia. Orario 14.30 - 18. Info. www.ecomuseodellerocche.it

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RACCONIGI: ROYAL COMMUNITY TOUR

Sabato 14 marzo, appuntamento aperto a tutti, nell’ambito dei “Royal Community Tour”, con “Ospitali, poveri e bambini”, itinerario dedicato alla storia dell'assistenza e della cura dei bambini, con un particolare approfondimento sull'istituto psichiatrico racconigese. Info: https://www.cuneoalps.it

RACCONIGI: FACCIAMO PACE

Sabato 14 marzo, dalle 15.30 alle 18.30, e domenica 15 marzo, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, presso la Pinacoteca Levis - Sismonda, sarà visitabile la mostra "Facciamo Pace", con opere di trenta artisti contemporanei. Info: https://www.pinacotecalevisismonda.it

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SALUZZO: TERRES MONVISO - OUTDOOR FESTIVAL

Nel week end prosegue il Terres Monviso Outdoor Festival. L’evento è un laboratorio incentrato sul territorio e le caratteristiche che lo rendono unico. Tre giorni dedicati alla montagna, allo sport e al turismo sostenibile con tantissimi incontri, eventi e 60 stand ospitati presso il Quartiere - ex Caserma Montebello. Info. https://visit.terresmonviso.eu/

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SANT’ALBANO STURA: FERA ED SANT’ALBAN

Sabato 14 e domenica 15 marzo proseguono gli eventi legati alla “Fera ed Sant’Alban 2026”, sagra delle eccellenze santalbanesi. Cena il sabato sera e “Santalban ed Cursa” la domenica. Info: https://comune.santalbanostura.cn.it/eventi/fiera-santalbano-produce/

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SAVIGLIANO: FESTIVAL DI MUSICA DA CAMERA

Sabato 14 marzo, alle ore 18, presso il Salone Fondazione Fergusio, si terrà il Festival di Musica da Camera “Arturo Toscanini” con Massimiliano Genot al pianoforte. Concerto con musiche eseguite sul pianoforte a Gran Coda Blüthner del 1885 suonato dal giovane Toscanini in Casa Villa. Ingresso gratuito. Info: https://www.fergusio.it/sito/

SAVIGLIANO: TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE

Sabato 14 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo, rassegna dialettale piemontese con lo spettacolo “Tutto è bene quel che finisce bene” di Gianluca Rovagna e Compagnia Teatrale Coincidenze. Info: https://visitsavigliano.it/

SAVIGLIANO: FIN CHE LA BARCA VA

Domenica 15 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo a Savigliano, spettacolo “Fin che la Barca va”, di Grazia Isoardi e Marco Mucaria, con gli attori detenuti del carcere di Saluzzo. Info: https://visitsavigliano.it/

SAVIGLIANO: FIERA DI PRIMAVERA

Domenica 15 marzo, dalle ore 9 alle 19, nel centro storico si svolgerà la Fiera di Primavera. Attese più di 300 bancarelle ed espositori. Saranno interessate piazza del Popolo, via Saluzzo, corso Roma, via Danna, piazza Molineri e piazza Santarosa. Info: https://visitsavigliano.it/

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VERNANTE: CIASPOLATA

Sabato 14 marzo, con ritrovo alle 14.30 sul piazzale auto di Palanfrè e rientro verso le 18.30 circa, verrà organizzata una ciaspolata guidata verso il Gias Garbella, per ammirare i colori del tramonto che infiammano le cime innevate. Info: 349 47 19 727.