Ad Alba il 17 luglio una storia d’amore a ritmo di tango

La rassegna “Teatro all’Arena”, organizzata dal Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, prosegue con un’affascinante e coinvolgente serata dedicata al ritmo del tango.

Mercoledì 17 luglio, alle ore 21.00, due ballerini della compagnia AtelierB Tangodanza: Angelica Bevilacqua e Diego Roberto Denett, racconteranno una storia d’amore in chiave contemporanea, accompagnati da brani romantici e da altri più struggenti.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite fino a esaurimento posti disponibili. Per informazioni è possibile contattare il Teatro Sociale al numero 0173292470 /472.

Uno spettacolo di danza e musica dal vivo che vuol essere un omaggio all’anima primordiale del tango argentino e all’anima argentina evocata da Jorge Luis Borges, uno dei più grandi scrittori del ‘900, nelle sue conferenze dedicate al tango. “Il tango… è stato un simbolo di felicità. Supponendo che tutto questo sia eterno, credo che ci sia qualcosa nell’anima argentina che è stato salvato da questi umili e a volte anonimi compositori, qualcosa che tornerà”.

Il ballo, nato in Argentina ed Uruguay come espressione popolare e artistica, è da sempre sinonimo di eleganza, passione e incanto. Nel 2009 è divenuto patrimonio immateriale dell’umanità, a testimonianza del fatto che sia entrato nell’immaginario collettivo come uno dei balli più significativi ed amati.