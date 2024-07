Alba, domenica 21 luglio l’Orchestra Terra Madre in concerto all’Arena Sacerdote

Domenica 21 luglio, alle ore 21, nell’Arena Guido Sacerdote (ingresso via Accademia), l’Orchestra Terra Madre si esibisce in concerto. L’ingresso è libero e gratuito e non occorre prenotare.

Un viaggio tra tradizioni e culture che unirà la pizzica del Salento alla rumba gitana, i ritmi del Marocco alle melodie dell’Occitania fino alle tammurriate del Vesuvio, fondendo le sonorità del Mediterraneo al dialetto piemontese e festeggiando in musica l’incontro e la diversità.

L’orchestra è nata nel 2018 per celebrare la Cerimonia Internazionale di Terra Madre Salone del Gusto di Torino. Il progetto, curato artisticamente e diretto musicalmente da Simone Campa, intende creare una comunità internazionale di musicisti e suonatori tradizionali dando vita a uno spazio di espressione artistica condivisa e multietnica. L’incontro tra persone, lo scambio di esperienze, il dialogo interculturale, le tradizioni e le radici culturali sono i valori fondanti del gruppo.

Il concerto rientra nel ricco calendario di appuntamenti del cartellone Estate ad Alba 2024 curato dall’Amministrazione comunale attraverso i Servizi culturali e viene realizzato grazie al contributo del Progetto SAI Cuneo. Il progetto SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) si occupa, a livello nazionale e locale, di accogliere i richiedenti protezione internazionale . Il concerto in programma vuole essere quindi un momento di unione fra arte e multiculturalità che ha lo scopo anche di far conoscere il progetto stesso e di rendere maggiormente visibile il suo lavoro sul territorio.

Per informazioni: 0173 292470 – cultura@comune.alba.cn.it