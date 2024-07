Caporalato nei vigneti di Langhe e Roero: sindacati scendono in piazza ad Alba

"La terra deve dare buoni frutti. Per tutti". Questo il titolo della manifestazione "contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo nelle Langhe e nel Roero" che le sigle sindacali del comparto alimentare Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil organizzano ad Alba per martedì 16 luglio, con appuntamento alle ore 14 in piazza Risorgimento (Duomo).

"Invitiamo la cittadinanza albese, le istituzioni, i produttori agricoli, le organizzazioni datoriali, sociali, politiche del territorio a partecipare in difesa della dignità delle persone, del lavoro buono e giusto e della legalità", dicono i sindacati, che preannunciano la presenza dei segretari provinciali e regionali delle tre sigle.