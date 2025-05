“Forte scossa di terremoto, si temono feriti”: al via ad Acceglio una maxi esercitazione della protezione civile

Un annuncio shock: “Forte scossa di terremoto ad Acceglio alle ore 05.30 di questa mattina 3 maggio, ingenti i danni agli edifici ed infrastrutture, si temono feriti.”



È così che il sindaco di Acceglio, Giovanni Caranzano, ha dato avvio ad una maxi esercitazione nelle giornate di oggi e domani, sabato 3 e domenica 4 maggio, ad Acceglio.



La telefonata, partita dal comune dell’Alta Valle Maira alle ore 5.30, è giunta al Comandante di Polizia Locale di Dronero Uberto Oreste e passata in brevissimo alla direzione della operativa intercomunale dronerese, aperta dalle ore 6.



“Sarà uno scenario incerto, il più possibile simile ad una situazione di emergenza reale”. Sono proprio questi i propositi degli ideatori di questa esercitazione, il sindaco di Acceglio ed il Delegato Provinciale Croce Rossa Italiana - Area Emergenza. L’operazione sarà utile per testare i piani di protezione civile, diffonderne la loro conoscenza e coinvolgere in modo operativo il maggior numero di “addetti ai lavori e non”.



“Al momento non si hanno notizie certe sulle reali conseguenze – ci giunge dal comunicato ufficiale del centro operativo - per questo motivo stanno partendo le prime squadre di ricognizione tecnica e sono state allertate tutte le sedi CRI della provincia di Cuneo e di Dronero per predisporre i piani di prima assistenza alla popolazione; la scossa è stata avvertita fino a Dronero ed ha prodotto come immediata conseguenza l’interruzione della corrente elettrica. Il gruppo elettrogeno automatico di emergenza del Comune di Dronero ha immediatamente ripristinato la corrente elettrica garantendo la piena operatività della sala e dell’unità di crisi.”



Si attende un aggiornamento in tarda mattinata da parte del centro operativo dell’unità di crisi, dal quale si potranno sicuramente acquisire maggiori informazioni sull’evento e sul lavoro dei soccorritori.