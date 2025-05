Mondovì, atti vandalici a Parco Europa e sulla nuova ciclopedonale. Il sindaco: "Segno di inciviltà, le telecamere ci aiuteranno"

Amara notizia questa mattina, sabato 3 maggio, a Mondovì dove, la Città si è svegliata con i segni di atti vandalici in diverse zone dell'Altipiano.

"In ogni città d'Italia gli amministratori si svegliano e trovano qualche 'sorpresina' ogni mattina - dice il sindaco, Luca Robaldo -. Solo in questa ultima settimana a Mondovì abbiamo avuto: svastiche disegnate sui pali della luce in corso Stati Uniti, altalene ed altri giochi con viti svitate in via Ortigara ed al Parco Europa, la nuova pista ciclopedonale insozzata e chissà quanti altri atti di questo tipo che ancora non abbiamo scoperto. Abbiamo appena ricollocato i canestri nel campetto di via Ortigara, chissà quanto dureranno. Siamo grati ai tanti cittadini che ci aiutano con le segnalazioni. Per carità, il sistema di videosorveglianza ci aiuterà ma un po' di scoramento lo viviamo".