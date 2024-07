Mercato cripto incerto, ma non per Pepe Unchained: raggiunti i 3 milioni di dollari in prevendita

C’è aria di tempesta che continua ad aleggiare sul mercato delle criptovalute. Nonostante questo, Pepe Unchained ($PEPU) è riuscita a trovare il modo di trarre vantaggio da questa situazione, accumulando un impressionante tesoretto in prevendita. Tra chi vede il bicchiere mezzo vuoto e chi mezzo pieno, possiamo dire per la meme coin è invece traboccante di milioni.

Il lancio di questa moneta virtuale sulla blockchain Ethereum è stato fin da subito un grande successo, conquistando moltissimi investitori. Proprio in queste ore, la barriera dei 3 milioni di dollari è stata infranta, grazie ai 250.000 dollari che si sono aggiunti in appena 24 ore. Con il traguardo ormai raggiunto, Pepe Unchained sembra ignorare tutte le avvertenze di cautela che hanno invaso il mercato cripto.

Come Pepe Unchained sta sfidando il mercato ribassista

Da qualche settimana, Bitcoin continua a piangere lacrime amare per colpa di due eventi in particolare: i token rubati di Mt.Gox in procinto di essere restituiti e la pressione di vendita da parte del governo tedesco. Il mercato cripto si è inevitabilmente destabilizzato, ma Pepe Unchained continua la sua scalata come se nulla fosse. Altre meme coin come Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB) e lo stesso Pepe nella sua versione precedente ($PEPE) sono stati travolti, registrando cali di una certa consistenza.

E il resto del mercato cripto? Continua ad aggrapparsi alla paura (l'indice Fear & Greed di CoinMarketCap è al di sotto del livello 40). Considerando la sofferenza di tanti token, i 250.000 euro raccolti da Pepe Unchained nelle ultime 24 ore, e che gli hanno permesso di tagliare il traguardo di 3 milioni di dollari, sono il classico esempio di controtendenza.

Perché Pepe Unchained sta sbancando

Per gli investitori, Pepe Unchained rappresenta un’opportunità da cogliere subito al volo. Questo perché non significa soltanto puntare su un token, ma scommettere su un ecosistema intero. Grazie alla sua catena Layer 2 sviluppata su Ethereum, la meme consente transazioni più veloci e a tariffe di gas ridotte.

Le luci della ribalta si stanno accedendo sicuramente, ma è la strada verso un nuovo e completo ecosistema di token che si allacciano a NFT, DeFi e altre meme coin, tra cui quelle legate all’IA, a creare entusiasmo.

Pepe Unchained: a tutta velocità verso nuovi traguardi

L’entusiasmo, si sa, è contagioso. Gli investitori che amano rischiare (e raccogliere), hanno anche l’opzione dello staking con APY del 688%. Lo staking dei token $PEPU può portare a un rendimento mensile di circa il 57%. Non male come idea per rimpinguire il portafoglio.

La fiducia degli investitori è palpabile, grazie ai 2,4 miliardi di token stanziati per le ricompense di staking da distribuire in due anni. Dai 100 milioni di dollari di fine giugno fino ai 232 milioni attuali, la crescita è stata senza freni.

Ma come si partecipa alla prevendita di Pepe Unchained? In primis, bisogna andare al sito ufficiale di Pepe Unchained e collegare il proprio wallet cripto. Successivamente, procedere all’acquisto dei token PEPU usando ETH, USDT, BNB o carta di credito. Per tenere d’occhio la prevendita senza perdersi nessun aggiornamento, è opportuno seguire i canali social di X e Telegram .

Come sempre, la sicurezza prima di tutto. Il contratto intelligente di Pepe Unchained è stato verificato da Coinsult e SolidProof, quindi tutti gli investitori possono stare sereni.

Pepe Unchained: la cripto che fa tremare il mercato

In questo momento, molti vedono il declino del settore cripto, ma ci sono tanti, soprattutto i più astuti, che vedono delle grandi opportunità. Pepe Unchained è proprio una di queste. Raggiungere 3 milioni di dollari in prevendita non equivale a una passeggiata nel parco, e questo token sta dimostrando di essere molto più che una semplice moneta meme. La sua evoluzione e crescita costante ne fanno una delle scelte più intriganti per gli investitori che puntano ad ottenere rendimenti alternativi. Quindi, mentre molti si grattano la testa cercando di capire come sopravvivere alla crisi, quelli di Pepe Unchained hanno un gran sorriso stampato in faccia.

Vai alla prevendita di Pepe Unchained