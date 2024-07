Lavori sulle strade provinciali: ecco le chiusure al transito

Ancora lavori stradali nella Provincia e conseguenti chiusure al transito. Nel comune di Bastia Mondovì da mercoledì 17 luglio chiusura a veicoli e pedoni (diurna e notturna) della strada provinciale 126 nel tratto di innesto con la provinciale 12- Surie di Clavesana per lavori di scavo per posa canalizzazione per conto del Comune di Bastia. La chiusura sarà in vigore dalle ore 7 del 17 luglio fino alle ore 19 del 26 luglio nel tratto stradale dalla progressiva km. 2 al km 2,200.



Da lunedì 22 luglio al 2 agosto compreso dalle ore 8,30 alle 18,30 chiude al transito un tratto della strada provinciale 120 tra Rocca de’ Baldi e Crava (dal km 3,200 al km 3,400) per lavori di messa in sicurezza della ripa sottostante il cimitero comunale. Sul posto sono stati individuati percorsi alternativi concordati con le autorità locali.