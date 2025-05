L’assessore ai Trasporti della Lombardia Lucente in vista all'Alstom di Savigliano

L'assessore Lucente in visita all'Alstom

Visita istituzionale presso la sede dell’Alstom di Savigliano, per l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Lombardia, Franco Lucente. L’azienda ha realizzato per Regione Lombardia i treni ‘Donizetti’, 51 convogli già operativi sulle linee regionali, e il treno a idrogeno ‘Coradia Stream H’, il primo in Italia, che presto viaggerà sulla tratta Brescia-Edolo-Iseo.

Accompagnato da Michele Viale, direttore generale di Alstom Italia, l’assessore Lucente ha avuto modo di conoscere da vicino la produzione dello stabilimento piemontese della società.