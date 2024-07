Sottopassi ferroviari a Racconigi: "Importante partecipare agli incontri informativi"

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Gentile direttore,

giovedì scorso, presso i locali Soms di Racconigi, il Comitato “Per un sottopasso sostenibile” ha tenuto il suo primo incontro informativo .

L’evento aveva come titolo “La realizzazione dei sottopassi ferroviari DURANTE E DOPO; informare, sensibilizzare e condividere il progetto” ed è stata l’occasione per presentare e far conoscere gli scopi del Comitato e divulgare il dibattito sulla realizzazione dei sottopassi ferroviari di via Caramagna e di via Tagliata, previsti a Racconigi.

È stato un incontro molto partecipato, la sala era gremita di persone in ogni ordine di posto, la condivisione del tema e delle informazioni è stata puntuale e oggettiva: il dibattito che ne è seguito e protratto per oltre due ore, efficace e costruttivo.

Per questo, sentitamente ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, tutti coloro che hanno portato il proprio contributo d’informazione, in modo particolare i tecnici che si sono alternati nella descrizione del progetto definitivo.

In questi anni si è parlato troppo poco del progetto: ora tutti sono un po’ più consapevoli e prima di tutto del fatto che, dei quattro passaggi a livello esistenti in città, resterà un solo sottopasso veicolare e quindi tutto il traffico si concentrerà in via Caramagna e in via Regina Elena.

Ribadisco: non si erano mai svolti incontri informativi di questo tipo. Questo è stato il primo, ne seguirà un secondo, organizzato dall’Amministrazione comunale per il 18 luglio prossimo cui, su invito del sindaco, in qualità di presidente del Comitato, interverrò nel ruolo di relatore unitamente ad altre figure a vario titolo coinvolte.

Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutti i racconigesi a partecipare massivamente anche a questo secondo incontro. Ricordo a tutti che quello dei sottopassi è un tema molto delicato e importante: i suoi effetti si riverbereranno su tutta la nostra comunità, anche sulle generazioni future e pertanto da tutti noi deve essere pienamente conosciuto e condiviso.

Luigi Reynaudo, presidente Comitato di cittadini “Per un sottopasso sostenibile”