Due caseifici della Granda vincono l'oro nel concorso nazionale dei formaggi di Cremona

Fattoria Gallina Golosa e Caseificio Rabbia portano due ori in provincia Granda dal concorso nazionale San Lucio di Pandino (Cremona). Grande risultato dei due caseifici cuneesi al concorso che viene svolto ogni due anni nel Castello Visconteo di Pandino in provincia di Cremona.

Una competizione dall'altissima rilevanza nazionale durante la quale si sono sfidati oltre 300 formaggi provenienti da tutte le regioni italiane. Una giuria di oltre 70 giudici ha decretato i migliori di ogni categoria.

Sandro Gallina si aggiudica l'oro come miglior formaggio di capra stagionato e un bronzo con il Blu di Cuneo di capra e Giorgio Rabbia si aggiudica l'oro con il Blu di Cuneo di vacca.

Il palmares cuneese aumenta sempre di più, sottolineando l'eccellenza della nostra provincia in ambito caseario: anche il caseificio Sepertino si posiziona al secondo e terzo posto in due diverse categorie.

Il presidente del Blu di Cuneo, Sandro Gallina, con enorme soddisfazione dichiara: "Oltre al riconoscimento delle singole aziende c'è da sottolineare come il formaggio Blu di Cuneo sia sempre più apprezzato e riconosciuto un prodotto di eccellenza. Ne avevamo già avuto dimostrazione in altri concorsi caseari, ma quella in ambito nazionale è stata la consacrazione del nostro formaggio in un panorama più ampio, in un contesto altamente competitivo nel quale figurano anche aziende più blasonate".