Cuneo, approvato il progetto esecutivo per il nuovo percorso ciclopedonale a San Benigno

Il Comune di Cuneo, lo scorso 29 aprile, ha ufficialmente approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale lungo la SP25, nel tratto compreso tra via Torre Bianca e via Tetto Croce, nella frazione di San Benigno. L’opera, che ha ottenuto il nulla osta da parte della Provincia di Cuneo, prevede un investimento complessivo di 165.000 euro, già stanziati nel bilancio comunale.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di migliorare la sicurezza per pedoni e ciclisti in un’area densamente abitata e frequentata, soprattutto da studenti. Il tratto interessato, lungo circa 250 metri, è stato individuato come strategico per collegare due strade molto trafficate della frazione.

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale separato dalla carreggiata stradale da una bordura in pietra.

L’intervento, considerato di pubblica utilità, ha seguito l’iter previsto dal D.P.R. 327/2001 per quanto riguarda le procedure espropriative e ha ottenuto tutti i pareri tecnici favorevoli. Il progetto è stato redatto dal Settore Lavori Pubblici del Comune e include la predisposizione dell’illuminazione pubblica.

I lavori, dato che l'appalto sarà affidato tramite procedura diretta, come previsto per i contratti sotto soglia, potrebbero iniziare a breve, con una previsione di temoi di realizzazione di circa 6 mesi.