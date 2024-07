Due escursioni bloccati dalla nebbia sulla via normale del Monviso: in volo l'elicottero Drago per il recupero

Sono in corso le operazioni di recupero di due escursionisti rimasti bloccati dalla nebbia sulla via normale del Monviso, a poche centinaia di metri dalla cima, sotto lo sperone dell'aquila.



La chiamata d'emergenza intorno alle 18 di oggi, lunedì 15 luglio.

I due malcapitati sono ben attrezzati e in salute, ma impossibilitati a proseguire la discesa a causa della nebbia. Anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco in volo per il loro recupero è ostacolato nelle operazioni dalle sfavorevoli condizioni meteorologiche, i due verranno raggiunti a piedi dalle squadre dei vigili del fuoco che hanno richiesto anche l'intervento dei colleghi del Soccorso Alpino Speleologico Piemonte e del personale SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza).