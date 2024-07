A Nucetto il secondo appuntamento con "Non è mai troppo presto"

Dopo il successo ottenuto a Bagnasco lo scorso 11 luglio, torna “Non è mai troppo presto”, la rassegna del libro per bambini e ragazzi in Alto Tanaro , giunta alla seconda edizione che, anche quest’anno, ospiterà a Bagnasco, Nucetto e Ormea laboratori, racconta storie, presentazioni di libri e non solo.

La manifestazione nasce nel 2022 grazie al supporto dell’associazione D’Acqua e di Ferro e dell’associazione L’IPPO - CreAttivo, con l’intento di proporre attività, giochi e laboratori in grado di attirare l’attenzione di ragazzi e bambini per avvicinarli sempre più alla lettura e nel contempo per far loro conoscere la ricchezza delle biblioteche presenti sul territorio, quali luoghi collettivi di frequentazione abituale.