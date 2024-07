Grazie ad una co-produzione immaginata nell’inverno, quest’anno Occit’amo Festival si avvale della collaborazione con Mulino ad Arte, Green Community delle Terre del Monviso e WeCo Impresa Sociale per far approdare il teatro nelle vallate, in un modo del tutto inedito.

Per tre giornate arriva nelle Terres Monviso il "Pedalando tra le storie” progetto ideato da Daniele Ronco che ha immediatamente colto l'attenzione di Occit'amo, Festival abituato ad intercettare le più diverse suggestioni per offrire sempre nuovi stimoli al suo pubblico.

Lunedì 22 luglio, martedì 23 luglio e mercoledì 24 luglio rispettivamente a Pradleves, Melle e Castellar Daniele Ronco, attore e direttore artistico di Mulino ad Arte, viaggerà in bicicletta di borgata in borgata per parlare di cultura nei piccoli paesi, riscoprire la socialità di una volta e alimentare quella relazione tra attore, pubblico e contesto. Ogni giorno sarà accompagnato da una persona appartenente alla comunità ospitante, in una sorta di staffetta e si sposterà in sella alla sua bicicletta nei piccoli centri e borghi delle Terre del Monviso.