Volley Savigliano: successo per il 1° Summer Camp biancoblù

Si è concluso nel fine settimana il 1° Summer Camp organizzato dal Volley Savigliano, che per cinque giorni ha impegnato venti ragazzi in una vera e propria full immersion pallavolistica.

La giornata-tipo prevedeva una doppia seduta di allenamento, con percorsi e attività legate al volley, tra mattina e pomeriggio, intervallati da momenti di svago e divertimento.

A condurre il tutto, il tecnico Anhabi Sankara, coadiuvato dalla figlia Zaira e da Giacomo Guiotto, giocatore delle giovanili biancoblù. Ogni giorno, poi, era prevista la pausa pranzo presso il Ristorante Pizzeria Convivio.

“Siamo molto soddisfatti per l’esito di questa prima edizione. Era il nostro primo camp e diciamo che il bilancio è molto positivo. Non avevamo la pretesa di fare concorrenza agli altri eventi di questo tipo, già presenti sul territorio, che tendono ad essere più simili a dei momenti per stare insieme. La nostra idea era quella di mettere al centro la pallavolo, e siamo contenti di esserci riusciti. Faremo tesoro di questa prima esperienza, impegnandoci a replicarla nel 2025 e, perché no, magari anche a raddoppiare l’offerta” – spiega Mirella Fiorito, responsabile del settore giovanile del Volley Savigliano.

A lei fa eco coach Sankara: “Credo sia stata una bellissima opportunità di apprendimento e divertimento attraverso il gioco. Nonostante la differenza di età e soprattutto di esperienza dei ragazzi, che poteva essere un ostacolo insormontabile, i ragazzi sono riusciti a svolgere le sedute con un buon ritmo e divertendosi in tutte le sedute. Io e i miei collaboratori abbiamo apprezzato la capacità dei grandi di accogliere ed includere anche i più piccoli. Crediamo che sia questo il più importante obiettivo raggiunto dal camp. Ringraziamo ovviamente tutti i partecipanti, anche per la fiducia accordataci”.