A Treiso un convegno su tradizione e innovazione

Il Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato insieme all’Accademia di Agricoltura di Torino e al Centro studi per lo sviluppo rurale della collina dell’Università di Torino, con il patrocinio di Barolo & Co, Ambiente e Cultura e l’Istituto Italiano Salvaguardia Paesaggio culturale vitivinicolo, propongono il convegno dal titolo: “Tradizione e innovazione: la sfida dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato per la valorizzazione culturale territoriale”.

L’evento avrà luogo presso la Sala riunioni del Centro Culturale Don Giuseppe Fiori a Treiso, Sabato 20 luglio 2024 alle ore 16.00.

Dopo i saluti del Sindaco di Treiso, Andrea Pionzo il convegno vedrà l’intervento dei seguenti relatori: Dott. Roberto Cerrato (Presidente Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato), Prof. Luigi Cabutto (Direttore Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato), Prof. Marco Devecchi (Presidente Accademia di Agricoltura di Torino), Prof. Vincenzo Gerbi (Professore ordinario di enologia dell’Università di Torino e Membro ordinario Accademia di Agricoltura di Torino) e Dott. Alberto Cugnetto (Membro ordinario Accademia di Agricoltura di Torino).

Seguirà, alle ore 18.00 un brindisi per la conclusione dell’incontro.