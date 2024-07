Bra, a settembre tornano in tutta la città le letture ad alta voce organizzate dalla Biblioteca

Mentre fino alla fine di luglio proseguono le letture animate itineranti, la Biblioteca civica "Giovanni Arpino" di Bra prepara gli appuntamenti per il prossimo settembre. In particolare, riprenderanno le letture ad alta voce dedicate ai bambini dai 3 anni in su e alle loro famiglie.

Ogni lunedì, alle 17 e senza necessità di prenotare, l’Associazione Teatrulla di Moncalieri animerà le aree giochi e i parchi pubblici delle zone periferiche della città con gli appuntamenti previsti all’interno di "Incontrarsi intorno a un libro" secondo il seguente calendario :





2 Settembre Parco giochi Viale Madonna dei Fiori

9 Setteembre Area verde di Via Sobrero

16 Settembre Area verde di Via Piumati

23 Settembre Piazza Fenoglio, quartiere Bescurone

30 Settembre Parco giochi Viale Madonna dei Fiori





"Nell’occasione, oltre ad ascoltare storie divertenti e fantasiose, ci sarà la possibilità di prendere libri in prestito grazie alla speciale biblioteca mobile su bicicletta che da alcuni anni raggiunge le aree più lontane dal centro", sottolineano i bibliotecari.





A ottobre, le letture ad alta voce torneranno poi sotto il tetto della Biblioteca, sempre ogni lunedì alle ore 17. "Siamo soddisfatti dell’alta partecipazione che sta riscontrando l’iniziativa. L’idea che la Biblioteca esca dai propri spazi per raggiungere i piccoli lettori sta diventando una piacevole abitudine per tutti i braidesi".





Tutte le attività sono organizzate grazie al contributo del Cepell– Centro per il libro e la lettura all’interno del progetto "Vitamina: rinforzo culturale per una comunità in crescita" e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo all’interno del progetto "Tutti per uno, libri per tutti".

Per maggiori informazioni chiamare lo 0172 413049 o scrivere a biblioteca@comune.bra.cn.it .