7 altcoin dal potenziale 100x da acquistare immediatamente

Chi vuole investire in asset digitali generalmente acquista, a ragion veduta, Bitcoin. D’altronde, si tratta della criptovaluta originale che negli ultimi 15 anni ha visto un crescendo costante, divenendo di fatto un asset imprescindibile nel portafoglio della maggior parte degli investitori avveduti. Tuttavia, per spingere ulteriormente i ritorni potenziali, non si possono non prendere in considerazione le tante altcoin che popolano i mercati finanziari, soprattutto quelle che sono ancora in fase embrionale con progetti interessanti e potenzialmente proficui.

Con la salita di BTC a oltre 62.000$ nelle ultime 24 ore, ci si aspetta quindi anche una crescita di tutte le altcoin, sulla scia del sentimento bullish che sta attraversando il mercato. Questo potrebbe essere il momento migliore per acquistare alcune delle migliori criptovalute, proprio come segnalato anche da Altcoin Daily, grazie al loro potenziale 100x.

Ondo Finance

Ondo Finance è una piattaforma basata su blockchain che permette di accedere alla tokenizzazione dei Real World Assets, generalmente abbreviati in RWA. Per questo, tramite la piattaforma è possibile operare con fondi negoziati in borsa ma sotto forma di token. Eliminando, di fatto, la necessità di acquistarli tramite i gestori più tradizionali. La rivoluzione proposta da Ondo Finance, quindi, permette a tutti di accedere ad asset finanziari di alto livello.

Aethir

Aethir è uno dei leader del settore DePIN, ovvero Decentralized Physical Infrastructure Network. Una sorta di crowdsourcing peer-to-peer per quanto riguarda la tecnologia cloud su blockchain, semplificando il mantenimento e le operazioni delle infrastrutture. Per attirare partecipanti si utilizzano ricompense in criptovalute ma in realtà l’utilità del progetto Aethir va ben oltre, con ottima scalabilità non solo per le infrastrutture cloud decentralizzate ma anche per il gaming e le intelligenze artificiali.

Stacks

L’uso di Stacks come soluzione Layer-2 può sfruttare la sicurezza di Bitcoin per smart contracts e le dApps. Uno dei creatori di Stacks spiega il potenziale della Layer-2 Bitcoin, un mercato chiaramente maggiore rispetto a quello Layer-1 delle classiche altcoin. L’interesse è aumentato dopo che la SEC ha abbandonato la sua indagine di ben tre anni nei confronti di Stacks, legittimando così definitivamente questo progetto.

LimeWire

LimeWire si configura come il futuro della creazione dei contenuti tramite intelligenza artificiale. Non si concentra però unicamente sulle IA, con strumenti per aiutare a sviluppare musica o immagini, ma anche nel garantire i diritti agli artisti su tali creazioni. Utilizzando la blockchain, infatti, permette ai creatori di contenuti audiovisivi di mantenere la proprietà intellettuale tramite NFT. La piattaforma ha lanciato recentemente un aggiornamento del front-end, trasformando il progetto e dandogli un approccio più comunitario rispetto al passato.

Biconomy

Biconomy è una altcoin che punta a rendere la finanza decentralizzata più accessibile e adatta a qualsiasi tipologia di utente, anche i più inesperti. In sostanza, semplificando le complessità della DeFi tramite API plug-and-play, snellisce l’infrastruttura Web3. Un token da tenere d’occhio e che potrebbe avere un potenziale 100x proprio per il suo approccio ad ampio spettro.

Prevendite crypto

Pepe Unchained

Come già accennato anche in un progetto precedente, la Layer-2 è vista da molti investitori come il futuro. Pepe Unchained unisce la cultura meme costruita attorno a Pepe the Frog con questa tecnologia, spingendo per la creazione di un ecosistema in grado di interagire con blockchain Ethereum Layer-2. Pur trattandosi di una meme coin non manca di visione, usabilità e scalabilità, tutti fattori rapidamente colti dai primi investitori che hanno portato al successo attuale di questa presale, con oltre 3,6 milioni di dollari raccolti. Il token PEPU verrà poi lanciato sui principali exchange, permettendo di trarre profitto rispetto al prezzo di investimento attuale.

WienerAI