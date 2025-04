Il ricordo di Mons. Giuseppe Cavallotto dell'Associazione Internazionale Regina Elena Odv

Domenica 27 aprile, è stato richiamato a Dio S.E.R. Mons. Giuseppe Cavallotto, Vescovo emerito di Cuneo e di Fossano.

Nato a Vinchio (AT) nel 1940, il defunto venne ordinato sacerdote Il 29 giugno 1964, presso la Diocesi di Asti. Direttore del Seminario minore diocesano, nel 1967 si trasferì a Roma per completare gli studi. Assistente ecclesiastico centrale nell'Ufficio nazionale di Azione Cattolica e responsabile della catechesi nel settore ACR (1969-79), membro della commissione CEI per la stesura del catechismo dei preadolescenti dal (1973-82), nel 2004 venne nominato Magnifico Rettore della Pontificia Università Urbaniana.

Il 24 agosto 2005 fu nominato Vescovo delle Diocesi unite in persona episcopi di Cuneo e di Fossano, succedendo a S.E.R. Mons. Natalino Pescarolo. Il 15 ottobre successivo ricevette l'ordinazione episcopale, nella Cattedrale di Fossano. Il 9 ottobre 2015 rinunciò al governo pastorale delle diocesi per raggiungere limiti d'età.

L'Associazione Internazionale Regina Elena Odv ricorda con rispetto e affetto il defunto, che seguendo le orme del suo predecessore, ha spesso presieduto la S. Messa per la sua Festa di Sant'Elena a Sant'Anna di Valdieri, ha partecipato ai suoi numerosi incontri e ha sempre prodigato saggi consigli.