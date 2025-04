Fabbrica di educazione finanziaria, Beppe Ghisolfi torna a Villa Sassi

Il Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi, domenica 25 maggio, vestirà nuovamente il ruolo del giurato nella speciale commissione d’onore istituita dal professor Mario Fabbri, autorevole mecenate editoriale torinese che riunirà Ospiti d’eccezione e autori, sia consolidati che esordienti, sul tema della crisi economica diversamente spiegata. La location si conferma la prestigiosa residenza circondata dal verde nel cuore delle colline torinesi

L’elegante e nobile dimora di Villa Sassi sarà, anche quest’anno, il coronamento e la tappa di arrivo di “un viaggio straordinario, iniziato con una semplice provocazione dal titolo “La crisi dell’economia italiana diversamente spiegata” e che si è trasformata in un grande laboratorio di riflessione collettiva, con 132 saggi ricevuti da tutta Italia, frutto della passione, della competenza e del desiderio di mettersi in gioco di ben 461 iscritti”.

“Un risultato – prosegue il team della Fabbrica delle Illusioni – che supera ogni aspettativa: non solo per i numeri, ma per la qualità degli elaborati e la forza con cui questa comunità cresce anno dopo anno. Più del 75 per cento dei partecipanti sono nuovi iscritti, a dimostrazione del fatto che la Fabbrica delle Illusioni è un’idea che si allarga, si rafforza e ispira sempre nuovi Autori".

A valutare i 27 finalisti sarà una giuria eterogenea, espressione del mondo culturale, scientifico, giornalistico e artistico italiano e così formata: Ilaria D’Amico, conduttrice televisiva, giornalista e attivista italiana; Beppe Ghisolfi, banchiere, giornalista e pioniere dell’educazione finanziaria in Italia e non solo; Nunzia De Girolamo, già Ministro e conduttrice televisiva; Maurizio Parton, professore universitario dell’Università di Chieti-Pescara; Fabio Sparvoli, sceneggiatore, regista, drammaturgo, scrittore e produttore”.

Fondata nel marzo 2017, questa casa editrice “rompe gli schemi abituali del settore tradizionale. Appoggiandosi a KDP di Amazon, Fabbrica delle illusioni ha semplificato il lavoro di pubblicazione garantendo ai suoi lettori l’accesso immediato a opere di qualità, sempre disponibili in pochissimi giorni. Finora e a tutt’oggi, abbiamo dato vita a perle letterarie come L’economia Immaginaria e la sua versione inglese The Imaginary Economy di Mario Fabbri, Le Favolette politicamente scorrette dello stesso Autore, Il risveglio di Fenrir di Paolo Vallerga, Le donne senza i capelli hanno lo smalto nei piedi di Alessandra Minghetti e tanti altri”.

Perché, se l’economia non spiegata bene rischia di essere una fabbrica di illusioni, quella spiegata chiaro – con l’educazione finanziaria – è viceversa una Fabbrica di realtà e di razionali opportunità.