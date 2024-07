Sabato 20 luglio omaggio a Maria Callas: concerto e proiezioni nella Cappella Marchionale di Revello

Nell'ambito della 45esima Stagione Concertistica "Immaginando In musica" di Antidogma Musica, sabato 20 luglio alle 21, nella Cappella Marchionale di Revello, si terrà il concerto con proiezioni "Diva's: Omaggio a Maria Callas".

Un evento speciale dedicato al più grande soprano del XX secolo nel centenario della morte di Giacomo Puccini.

Protagonista della serata sarà Samantha Sapienza, soprano, accompagnata al pianoforte da Nadia Testa che con voce e note omaggeranno la diva della musica lirica, famosa in tutto il mondo per le sue splendide doti interpretative, nonché per le travagliate vicende sentimentali.

Il programma del concerto proporrà, tra le altre, alcune delle arie più celebri di Puccini, in occasione dei 100 anni dalla morte del compositore toscano, tratte dalle opere: Manon Lescaut, Bohème, Tosca e Madama Butterfly, interpretate con la passione e il virtuosismo che contraddistinguono la Samantha Sapienza.

Non mancheranno brani tratti dalle opere più conosciute di Verdi, Gluck, Mascagni e Bellini con la famosa “Casta Diva”, una delle arie della “Norma” tra le più amate dalla Callas.

Samantha Sapienza è un soprano di grande talento, che ha calcato i palcoscenici di importanti teatri italiani e internazionali. La sua voce potente e espressiva, unita a una grande sensibilità artistica, la rendono l'interprete ideale per le arie pucciniane.

Nadia Testa è una pianista affermata, con una vasta esperienza nel repertorio cameristico e solistico. La sua tecnica impeccabile e la sua profonda musicalità saranno la cornice perfetta per le esecuzioni di Samantha Sapienza.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Revello.

Ingresso 2 euro.

Prenotazioni consigliate all’indirizzo mail: stampa.antidogmamusica@gmail.com