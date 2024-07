B&B di Busca rifiuta coppia gay, la titolare di un altro esercizio: "Noi abbiamo sempre accolto tutti"

Ha destato molta indignazione la notizia, riportata negli scorsi giorni (leggi qui), in merito alla decisione della titolare di un b&b di Busca di non ospitare una coppia omosessuale.

In merito ci scrive la titolare di un'altra struttura ricettiva della zona per prendere le distanze da quanto accaduto.

"In qualità di titolare del bed and breakfast Villa Antilia sito in Busca, vi scrivo per precisare che non siamo stati noi a rifiutare la coppia perché abbiamo sempre accolto tutti senza alcun tipo problema. Dato che l’articolo non riporta il nome del bed and breakfast interessato ci teniamo a sottolineare il nostro non coinvolgimento nella faccenda."