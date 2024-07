Bene Vagienna: disservizi nella fornitura di energia elettrica in corso Cavour, via Vacchetta, strada Oreglia e via Verdi

Nella mattinata di oggi, giovedì 18 luglio, Bene Vagienna sarà interessata da problemi e disservizi legati alla fornitura di energia elettrica. Con un avviso social postato dal Consigliere comunale Danilo Perano i cittadini sono stati aggiornati sulla temporanea situazione di disservizio questa mattina intorno alle 7.



Le zone interessate sarebbero: Corso Cavour, via Vacchetta, strada Oreglia e via Verdi.



"Il gestore della rete è avvertito e sta lavorando per sistemare il tutto" scrive il consigliere.