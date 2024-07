Cuneo: il Centro del Riuso riapre, si sposta e si amplia ai 54 comuni del Consorzio Ecologico

Riapre a Cuneo dal 22 luglio, in collaborazione con San Germano Iren, nel nuovo indirizzo di via Cascina Colombaro 55, il “Centro del Riuso” del Consorzio Ecologico Cuneese ovvero quel luogo, prima ubicato in via Morozzo, dove si possono consegnare e ritirare quei beni usati in buone condizioni di conservazione che, scartati da alcuni, possono essere ancora utili per altri.



Il Centro del Riuso è a disposizione di tutti gli utenti dei 54 comuni del Consorzio

Ecologico Cuneese.

Lo scopo del Centro del Riuso

Il progetto che coniuga la solidarietà sociale e il rispetto per l’ambiente ha come

obiettivo di promuovere la cultura del riuso rendendo più semplici e regolamentate le occasioni di scambio di oggetti usati fra i cittadini. In questo modo si allunga il ciclo di vita dei beni durevoli, evitando che, ancora funzionanti ma magari inutilizzati, diventino rifiuti.



Il progetto prevede anche la possibilità da parte di organizzazioni no profit o famiglie bisognose di ottenere senza costi degli oggetti ancora utili.

Gli orari di apertura e le regole

I nuovi orari di apertura, del Centro del Riuso di Via Cascina Colombaro 55, per portare o prelevare degli oggetti, sono i seguenti:

lunedì 08:00-11:00

giovedì 10:00-16:00

sabato 08:00-11:00



È possibile portare solamente oggetti in buono stato e funzionanti e non sono ammessi indumenti, materassi, cuscini e apparecchiature elettriche. L’accettazione del bene è subordinata alla valutazione preventiva da parte degli operatori del centro.



La vetrina del riuso sul nuovo sito www.cecrifiuti.it.



Oltre alla riapertura del “Centro del Riuso” fisico a breve sarà disponibile una ulteriore novità: la “vetrina del riuso” sul nuovo sito vetrina del Consorzio Ecologico Cuneese, www.cecrifiuti.it ricco di contenuti informativi, link immediati, video e documenti da scaricare.



Gli utenti potranno vedere direttamente online alcuni degli oggetti disponibili al ritiro in via Cascina Colombaro 55 e recarsi con mezzi propri a ritirare.



Per maggiori informazioni si può scaricare la nuova app IrenAmbiente, telefonare al

numero verde del C.E.C. 800.654300 o rimanere aggiornati sui siti www.cec-cuneo.it,www.cecrifiuti.it o sui canali social (Facebook e Telegram) CEC Rifiuti.