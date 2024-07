Victoria Alba Pattinaggio: Carola Franza in pista ai Campionati Italiani assoluti

Anche quest'anno Ponte di Legno, in provincia di Brescia, ha ospitato i Campionati Italiani assoluti di pattinaggio: coinvolti i migliori atleti d'Italia nelle specialità libero, coppia artistico, coppia danza e solo dance.

Per la Victoria Alba Pattinaggio asd è scesa in pista Carola Franza (cat. Seniores libero), che si è qualificata all'evento grazie all'ottimo punteggio ottenuto ai campionati interregionali e alla vittoria del titolo regionale.

Purtroppo, a causa di problemi di salute sopraggiunti proprio all'arrivo a Ponte di Legno, Carola non è riuscita a dimostrare tutto il suo valore nello short program ma non si è arresa e con un buonissimo programma lungo è riuscita a recuperare in classifica rispetto alle dirette avversarie e soprattutto a uscire dalla pista soddisfatta della propria performance.

Commenta l'allenatrice Martina Barbero: “Nonostante la sfortuna Carola non ha mollato e ha voluto gareggiare, una vera dimostrazione di determinazione ed amore per lo sport che ci rende orgogliosi non solo dei risultati di questa stagione, ma anche di tutto il suo percorso da atleta”.

La lunghissima stagione agonistica terminerà nelle prossime settimane con gli ultimi campionati italiani, dopodichè un po' di meritato riposo per atleti e staff della Victoria Alba Pattinaggio asd.