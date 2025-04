Basket, conto alla rovescia per il torneo nazionale “Langhe Roero”

Torna l’attesissimo appuntamento col torneo “Langhe Roero” che a fine aprile anima 8 comuni, per l’appunto di Langhe e Roero, tra basket divertimento e scoperta del magnifico territorio che ospita l’evento.

Quest’anno, dal 25 al 27 aprile, accorreranno infatti per la manifestazione 36 squadre, 1.500 persone, di cui oltre 500 saranno accolte nelle strutture alberghiere delle città ospitanti: sarà un’edizione da nuovo record!

Il torneo viene organizzato da Olimpo Basket Alba e Pallacanestro Farigliano ed è giunto alla sua quarta edizione.

A scendere in campo saranno gli atleti e le atlete di queste tre categorie: esordienti maschili (under 12), Under 13 maschili e Under 13 femminili. I campi da gioco saranno diverse palestre e palazzetti, dislocati tra Alba, Carrù, Corneliano d’Alba, Dogliani, Farigliano, La Morra e Guarene. La premiazione finale si svolgerà nel consueto bagno di folla in piazza a Cherasco di fronte al palazzo del Comune.

A partecipare al torneo sono come da abitudine società e squadre che arrivano davvero da tutta Italia: da Verona, da Milano, da Roma, da Bergamo, da Genova, oltre che ovviamente anche da diversi paesi del Piemonte.

L’anno scorso si laurearono campioni (nelle rispettive categorie) Pancalieri (esordienti femminile), la Tezenis Verona (esordienti maschile) e Gators Savigliano (U13 maschile).

Quest’anno ci si attende una nuova tre giorni di divertimento e in cui le famiglie e gli accompagnatori degli atleti potranno scoprire il magnifico territorio che ospiterà l’evento.

A sostenere la manifestazione sono “Banca d’Alba” e l’ente turismo “Langhe Monferrato Roero, the Home of BuonVivere”.

Per trovare tutti gli aggiornamenti sul programma e sui risultati è possibile consultare le pagine dei social media (Instagram e Facebook) di Olimpo Basket Alba e Pallacanestro Farigliano.

Vi aspettiamo nelle palestre per vivere l’atmosfera di gioia e di festa che regalerà il torneo: buon divertimento a tutti!