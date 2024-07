Alba, il Centro di prima accoglienza chiuderà dal 4 agosto. "L'accoglienza temporanea sarà in un locale comunale"

L'anno scorso la chiusura ad agosto del Centro di prima accoglienza di via Pola ad Alba aveva creato notevoli disagi in un crescendo di tensioni che aveva portato a episodi di vandalismo e occupazione abusiva con l'intervento delle forze dell'ordine per effettuare lo sgombero: alcuni migranti avevano dormito per strada tra materassi e situazione di fortuna. A farne le spese della clima molto teso era stata anche la sede dell'associazione La Carovana, i cui locali erano stati in parte occupati e danneggiati, nella notte tra il 9 e 10 agosto.

Ora il Centro di Prima Accoglienza si appresta a una nuova chiusura dal 4 al 26 agosto per lavori che dovrebbero garantire qualche posto letto in più (dai 18 attuali). La macchina organizzativa, con tutti gli attori coinvolti, da settimane si è messa in moto per farsi trovare preparata nell'eventuale emergenza.

"Stiamo cercando nuove soluzioni con il Comune di Alba", aveva spiegato il vescovo, monsignor Marco Brunetti. L'assessore alle politiche sociali del comune, Donatella Croce, fornisce qualche dettaglio in più, anche se la scelta è quella di andare per gradi e senza proclami. "Stiamo organizzando un'accoglienza temporanea per il periodo di chiusura del Cpaa. La prossima settimana incontreremo le associazioni di volontari coinvolte, tra cui la Croce Rossa, la Protezione civile e altre realtà per coordinare il servizio di accoglienza e di presidio per i lavoratori stagionali che usufruiranno dell'accoglienza temporanea. Non sarà utilizzata una struttura mobile, come era stato ipotizzato l'anno scorso, ma un locale comunale per cui si stanno espletando tutti i passaggi formali".