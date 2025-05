Studenti americani di architettura a Crissolo per partecipare al Festival internazionale CortAlp

Da lunedì 26 a giovedì 29 maggio Crissolo ospita un gruppo di studenti universitari americani impegnati in un workshop internazionale finalizzato alla partecipazione alla 4ᵃ edizione del Festival del Cortometraggio di Montagna CortAlp.

I giovani studenti, allievi del professor Omar Degan al Kendall College of Art and Design della Ferris State University, ateneo statunitense con sede nello stato del Michigan, sono stati invitati a partecipare al Festival CortAlp, organizzato dall’associazione A+M in collaborazione con il CAI Club Alpino Italiano e la Scuola del Design del Politecnico di Milano, che ogni anno premia lavori di documentazione video su tematiche legate all’architettura e al paesaggio realizzati da studenti di università italiane e internazionali.

Gli studenti lavoreranno a Crissolo, con la guida di alcuni docenti ed esperti, in un workshop che vuole mettere in luce le peculiarità del paese dell’alta valle Po sotto il profilo ambientale e del paesaggio naturale e architettonico, con particolare riferimento alla qualifica di Villaggio degli Alpinisti ottenuta nel 2023 e al lavoro dell’architetto Renato Maurino. Tutti i cortometraggi realizzati parteciperanno in concorso al Festival CortAlp: la premiazione dei filmati più meritevoli sarà giovedì 11 dicembre a Milano, in occasione della Giornata internazionale della Montagna.

«Ospitare questo workshop – dichiara il Sindaco di Crissolo, Fabrizio Re – significa accendere su Crissolo un riflettore che punta sulla montagna, sulle sue peculiarità e caratteristiche ma anche e soprattutto sul rapporto esistente tra gli ambienti naturali e le attività umane, come l’escursionismo o l’architettura. Tutte tematiche che si inseriscono con coerenza nel percorso fatto con l’inserimento del nostro paese nel circuito dei Villaggi degli Alpinisti, un elemento di grande rilievo che non si limita a dare prestigio al nostro Comune ma che lo rende parte integrante di un processo di consapevolezza ambientale e turistica di grande rilevanza internazionale. Siamo davvero molto curiosi di vedere il lavoro che verrà realizzato dagli studenti americani e confidiamo di vedere la nostra Crissolo tra i soggetti premiati al Festival CortAlp: per il momento ringrazio il professor Daniele Regis del Politecnico di Torino per aver reso possibile questa bella collaborazione».

Il workshop, un’importante opportunità di formazione e di creatività che potrà portare certamente dei benefici anche alla promozione turistica di Crissolo, si terrà prevalentemente nei locali del MonvisoLab recentemente inaugurato nella borgata Borgo e che in questa occasione si avvia a diventare uno uno spazio polifunzionale vocato alla didattica e un laboratorio universitario permanente in quota.

L’amministrazione comunale intende infatti fare di quei locali un centro stabile di formazione e ricerca, dove studenti e docenti possano lavorare su temi legati alla montagna e al suo sviluppo sostenibile. Il progetto si avvale della fondamentale collaborazione della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, e in particolare del professor Daniele Regis che da anni ha fatto del “riabitare la montagna” il fulcro della sua attività didattica e di ricerca.

L’obiettivo è quello di creare un ponte tra la formazione accademica e il territorio, permettendo agli studenti di confrontarsi direttamente con le sfide concrete del riabitare e rivitalizzare le aree montane, nel solco del lavoro svolto dall’architetto Renato Maurino che, proprio a partire da Crissolo, negli scorsi decenni ha impostato una grande opera di rinnovamento dell’edilizia alpina, mantenendola saldamente ancorata a stili e linee architettoniche coerenti con il paesaggio circostante.

In un approccio alla didattica che unisce teoria e pratica in un contesto reale di grande valore paesaggistico e culturale, gli studenti che partecipano al workshop avranno l’opportunità di prendere visione degli elaborati delle due edizioni precedenti del premio Renato Maurino e studiare i progetti del concorso internazionale “Tesi Valli occitane”, curati dall’Associazione Architetto Renato Maurino, che collabora all’iniziativa. Questi materiali rappresentano un prezioso patrimonio di idee e soluzioni progettuali per il recupero sostenibile dell’architettura alpina e possono diventare inoltre una fonte di ispirazione per i lavori che verranno realizzati durante il workshop.

Lunedì 26 maggio vedrà l’arrivo degli studenti americani accompagnati dai docenti Omar Degan del Kendall College of Art and Design, Daniele Regis e Roberto Olivero del Politecnico di Torino, che saranno accolti in mattinata presso il “MonvisoLab” nella borgata Borgo per un saluto di benvenuto da parte delle autorità. Nel pomeriggio, le attività del workshop iniziano con una breve introduzione sull’architettura alpina, a cura dei docenti, seguita da una visita alle borgate di Crissolo e ai loro più pregevoli esempi di architettura tradizionale, che oggi si presentano in uno stato di conservazione molto variegato, che spazia da edifici ristrutturati ad altri che ancora attendono interventi di recupero fino a quelli ormai in uno stato di abbandono forse irreversibile. Al rientro in paese, chiude il programma del pomeriggio un intervento di Sergio Beccio, nella sala delle Guide Alpine, che parlerà de “Il territorio del Monviso, storia di uomini e di luoghi”. In serata viene proiettato il film “Il vento fa il suo Giro” di Giorgio Diritti.

La mattinata di martedì 27 maggio sarà dedicata a un omaggio a Renato Maurino, con una visita di studio alla sede dell’Associazione Architetto Renato Maurino, che fu la sua abitazione e il suo atelier, e alle opere realizzate a Ostana. Nel pomeriggio si svolgerà il Seminario CortAlp al “MonvisoLab”, aperto dai saluti istituzionali di Fabrizio Re, sindaco del Comune di Crissolo, di Giacomo Benedetti, vicepresidente generale del Club Alpino Italiano, e di Daniela Blengio, presidente dell’Associazione Architetto Renato Maurino.

Seguiranno gli interventi di Aldo Faleri della Scuola del Design del Politecnico di Milano sul tema “Il Festival CortAlp”; di Omar Degan del Kendall College of Art and Design intitolato “Cultural identity, Architecture and Landscape”; di Massimo Ombrello del Comune di Crissolo su “Crissolo, Villaggio degli Alpinisti”; di Fredo Valla con un ricordo di Renato Maurino; di Daniele Regis del Politecnico di Torino su “Renato Maurino e la didattica universitaria”; di Paolo Bovo su “Renato Maurino e l’attività professionale” e di Giancarlo Fenoglio sulla “Storia delle guide alpine di Crissolo”.

In serata le attività continuano con la visita alle mostre allestite in occasione delle passate edizioni del premio internazionale Architetto Renato Maurino, seguita dalla proiezione del film “L’intervento sensibile” di Davide Giordano, dedicato alla figura di Renato Maurino.

La mattinata di mercoledì 28 maggio sarà dedicata a un’escursione-laboratorio al Pian della Regina, proseguendo verso il Pian del Re e le sorgenti del Po. Nel pomeriggio è prevista una visita guidata alle opere di Renato Maurino a Crissolo, Villaggio degli Alpinisti. La serata si concluderà con un incontro seminariale con Daniela Ciaffi del Politecnico di Torino sul tema “Il podcast come mezzo di divulgazione e il coinvolgimento della comunità”, seguito dalla proiezione del film “Sono gli uomini che rendono le terre vive e care” di Fredo Valla.

L’ultima giornata del workshop, giovedì 29 maggio, sarà interamente dedicata al lavoro sul campo finalizzato alla realizzazione dei cortometraggi che parteciperanno al Festival CortAlp.