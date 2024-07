Ennesima aggressione nel carcere di Alba ai danni di due agenti di Polizia penitenziaria

Nuova aggressione all'interno della casa circondariale di Alba.

A dare notizia del fatto, avvenuto ieri, giovedì 18 luglio, nelle prime ore del pomeriggio è Enzo Ricchiuti Segretario Generale Aggiunto della FNS CISL che spiega: "Un internato per futili motivi ha afferrato una sedia e l'ha lanciata contro le telecamere e i distributori dell'acqua in sezione. Poi ha aggredito due Agenti di Polizia che erano intervenuti per calmarlo".

"A fatica - prosegue Ricchiuti - è stato riportato nella propria camera di pernottamento. Subito dopo un altro internato ha accusato un malessere per cui è stato disposto di farlo visitare dal medico di turno e nel contempo far refertare anche i colleghi aggrediti, ma il medico di turno non sentendosi in sicurezza per l'incolumità sua e del personale infermieristico, ha richiesto al Comandante di voler fare intervenire un'ambulanza, cosa che la stessa ha dovuto fare".

"Siamo in una situazione paradossale, anche perché il personale di Polizia penitenziaria pur non sentendosi mai al sicuro non si è mai sottratto all'intervento e come in questo caso, subendone sempre le conseguenze". - prosegue il segretario - "Speriamo che il Provveditorato Regionale apra un'inchiesta per chiarire le dinamiche dell'accaduto. Ad Alba è diventato un inferno, purtroppo di trasformare un Istituto Circondariale in una Casa di Lavoro che ospita solo internati in misura di sicurezza e senza dotarlo preventivamente di Poliziotti, mezzi e personale medico - specialistico è stato un azzardo e alla fine tutto è sempre scaricato sulle spalle del Corpo, senza tralasciare le figure del carcere quali il Direttore, Comandante, i Sottufficiali e gli Agenti, senza la minima tutela da parte di nessuno".