Borgo San Dalmazzo, le serate dedicate al cinema sono state un successo

Con grande soddisfazione si sono concluse le due serate di cinema in anfiteatro a Borgo San Dalmazzo, organizzate dall'Associazione Monserrato odv in collaborazione con AIB, la Croce Rossa di Borgo San Dalmazzo, Associazione LumaCafè e patrocinato dal Comune di Borgo San Dalmazzo. Oltre 500 persone hanno partecipato alle proiezioni dei film "Top Gam Ononainen" e "La Ricerca della Felicità", dimostrando un forte interesse verso l'iniziativa.

Le serate, ad ingresso gratuito, hanno coinvolto persone e famiglie di tutte le età, creando un'atmosfera di condivisione e intrattenimento. Il prossimo appuntamento, organizzato dall’Associazione LumaCafè, è fissato per giovedì 25 luglio al parco del Tesoriere, con la proiezione del film "Wall-E".

Gli organizzatori esprimono la propria soddisfazione per la partecipazione registrata e per il positivo riscontro delle persone presenti. Questi eventi non solo intrattengono la comunità, ma valorizzano l'area, rispecchiando così la missione principale dell'Associazione Monserrato.

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo di queste serate, e si invita il pubblico a partecipare numeroso all'evento del 25 luglio.